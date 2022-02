Nu bekræfter han: Brady indstiller karrieren

Det boblede i løbet af lørdagen, og nu bekræfter han det selv.

Tom Brady - en af tidernes største NFL-stjerner - siger stop. Efter 22 sæsoner i det fineste selskab.

Det skriver den 44-årige legende i et længere opslag på Instagram.

- Det er svært for mig at skrive, men her kommer det: Jeg kommer ikke til at konkurrere mere. Jeg har elsket min NFL-karriere, og nu er det tid til at fokusere på andre ting, som kræver min opmærksomhed.

- Jeg har reflekteret meget i den seneste uge, og jeg har stillet mig selv de svære spørgsmål. Jeg er så stolt over det, jeg har opnået. Mine holdkammerater, trænere, modstandere og fans fortjener 100 procent af mig, men lige nu er det bedst at overlade spillet på banen til den næste generation af dedikerede og engagerede atleter, skriver han blandt andet.

Brady, der nåede at vinde syv Super Bowls, takker også sit nu tidligere hold Tampa Bay Bucaneers, der i dette års slutspil tabte til Los Angeles Rams med 27-30 og dermed missede Super Bowl.

Siden tog rygterne om et karrierestop fart, og i lørdags bekræftede NFL det sågar på sin hjemmeside, men det ændrede sig, da Bradys far, Tom Senior, forklarede, at beslutningen endnu ikke var truffet.

Det er den nu.

Tom Brady med sit syvende Super Bowl-trofæ. Foto: Matthew Emmons/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

En legende

Tom Brady nåede at tilbringe 20 år i New England Patriots, hvor han løftede sportens mest eftertragtede trofæ seks gange.

I 2020 valgte parterne at gå hver til sit, da de ikke blev enige om en forlængelse. Længere sydpå stod Tampa Bay Bucaneers klar med en aftale, og det takkede Brady for ved at føre mandskabet frem til en sejr i Super Bowl.

Hans meritter i sporten taler for sig selv.

Det inkluderer rekorder for flest sejre, for at have kastet flest touchdowns og have kastet for flest yards.

Desuden er Brady fem gange blevet valgt til MVP i en Super Bowl, mens han 15 gange er blevet valgt til All Stars-holdet.

Se listen over hans mange meritter i boksen nedenfor.

