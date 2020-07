Nu er det slut - dropper forhadt navn

Siden 1937 har NFL-holdet Washington Redskins haft det samme navn.

Men nu er det fortid. Efter massivt pres har holdet valgt at fjerne tilnavnet Redskins og dets logo.

Det oplyser klubben i en udtalelse.

Det fremgår ikke, hvad klubben fremover skal hedde, men den bliver i den amerikanske hovedstad.

- Dan Snyder (holdejer, red.) og cheftræner Ron Rivera arbejder tæt sammen på at udvikle et nyt navn og design, der vil styrke grundlaget for vores stolte, traditionsrige hold og inspirere vores sponsorer, fans og lokalsamfund de næste 100 år, lyder det.

Flere af holdets største sponsorer, herunder FedEx, Bank of America og Pepsi, har for nylig opfordret kraftigt til at stoppe med at bruge udtrykket 'Redskins' (rødhuder), som i USA opfattes som racistisk og nedsættende overfor indfødte amerikanere.

Både Nike og Amazon er stoppet helt med at sælge merchandise fra holdet online.

Presset fik i forrige uge Dan Snyder til at indlede en 'grundig undersøgelse' af holdnavnet, som altså nu er endt med, at tilnavnet bliver skrottet.

Snyder har ellers tidligere blankt afvist, at det nogensinde ville ske.

- Vi kommer aldrig til at skifte navn. ALDRIG. Og det må du gerne skrive med stort, sagde holdejeren i 2013 som modsvar til de personer, der mente at holdets navn var racistisk.

