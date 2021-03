Nu er det slut

Han har været i ligaen siden 2001, men nu siger Drew Brees stop.

Quarterbacken har delt æra med nogle af de største, og han har i de seneste år kørt intenst parløb med legendariske Tom Brady i kampen om, hvem der kunne samle flest yards og touchdowns.

Nu står Brees af det ræs.

Den 42-årige tidligere Super Bowl-vinder og MVP indstiller karrieren og hvilken en.

Han nåede 571 touchdowns og svimlende 80.358 passing yards. Sidstnævnte er rekord, men den får næppe lov at stå længe, eftersom Brady har valgt at forsætte sin karriere, som er svær at matche - ikke bare i football, men i hele sportens verden.

Der er stor respekt mellem de to store quarterback-ikoner. De mødtes i kvartfinalen i sidste sæson. Foto: Derick Hingle/Ritzau Scanpix

Lengeden forlænger - jagter ottende Super Bowl-sejr

Sidste år kom vellidte Brees lidt i problemer, fordi han fik kludret rundt i statements omkring det at knæle i forbindelse med football-kampe, men ellers er han ry ganske pletfrit.

Han spillede sine sidste 15 sæsoner i New Orleans, som han også vandt Super Bowl med i 2010.

På sine i alt 20 sæsoner har han tjent 1,6 mia. kroner - og det er bare lønnen fra klubberne.

Nu får han 1.000.000.000 kroner

Afslører skifte med humoristisk opslag

Elmings konto hacket: - Røvirriterende