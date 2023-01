Nu er han udskrevet fra hospitalet

24-årige Damar Hamlin, der spiller for NFL-holdet Buffalo Bills, er blevet udskrevet fra hospitalet i Cincinnati.

Det skriver flere amerikanske medier.

- Jeg kan bekræfte, at han har det godt, og dette er begyndelsen på næste fase af hans bedring, udtaler lægen William Knight ifølge NBC.

Fik hjertestop

Hamlin har været indlagt, siden han sidste mandag faldt om på banen midt i kampen efter en hård tackling.

I kampen mod Cincinnati Bengals fik han hjertestop, har Buffalo Bills tidligere meldt ud.

Den 24-årige NFL-spiller fik hurtig behandling på banen, efter at han faldt om. Læger gav ham hjertebehandling, og det lykkedes at få hans hjerte til at slå igen inde på banen, inden han blev fløjet direkte på hospitalet.

Siden har han vist markante tegn på bedring.

Og nu bliver han altså flyttet til et hospital i Buffalo, hvor han bor.

Hyldet

Damar Hamlins ulykke har chokeret hele verden. Holdkammerater og spillere i NFL har været knuste over Hamlins ustabile tilstand.

Buffalo Bills-spillerne bar allesammen nummer 3 på brystet som en støtteerklæring til Hamlin, der normalt spiller i nummer 3. Foto: Timothy T Ludwig/Ritzau Scanpix

Søndag spillede hans hold Buffalo Bills for første gang, siden ulykken. Holdet vandt over New England Patriots, og Hamlin og personalet, der har behandlet ham, blev hyldet før kampen.

Hamlins trøjenummer 3 var også at se mange steder på spillernes opvarmningsudstyr, mens tilskuere holdt hjemmelavede skilte og bannere op med Buffalo Bills-spilleren navn.

