Nu får han 1.000.000.000 kroner

Der er færre NFL-quarterbacks end astronauter, og derfor er de dygtige i ualmindelig høj kurs.

Dak Prescott har vist flere tegn på, at han kunne være i den gruppe, og nu forgylder Dallas Cowboys deres ankermand.

Han var på vej til en kongesæson sidste år, da han gik ned med en brækket ankel i femte spilleuge og måtte køres fra banen.

Allerede efter 2019-sæsonen begyndte man at forhandle om en stor kontrakt, men 'America's team' valgte at sætte et såkaldt franchise tag på ham og dermed blev hans løn det år et gennemsnit af de fem bedst betalte på positionen. Altså rimelig gode penge til Prescott og samtidig købe Cowboyus sig mere tid.

Den har de nu brugt på at finde den helt rigtige konstellation i den nye kontrakt.

Det er blevet til 160 millioner dollars (1 mia. danske kroner, red.) for fire år, hvilket gør ham til ligaens næstbedst betalte efter fænomenet Patrick Mahomes, der fik svimlende 450 millioner dollars for 10 år i sin aftale. Det svarer til 2,8 milliarder danske kroner.

Det så ikke godt, da quartetrbacken forlod banen i oktober. Foto: Tom Pennington

I Prescotts aftale er en stor del af lønnen en signing bonus – det er faktisk den største i ligaens historie med 66 mio. dollars svarende til over 400 mio. danske kroner.

I sine første fire sæsoner spillede han for cirka 30 mio. kroner, men nu får lønnen altså et ordentligt nøk opad.

Med Prescotts kontrakt på plads og forhåbentlig en fod, der er kommet sig, burde Cowboys ende i slutspillet lidt oftere. De er kun nået i det fine selskab tre ud af de seneste 11 år.

