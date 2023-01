Nu trækker han vejret efter tragiske scener

Den amerikanske fodboldspiller Damar Hamlin, der spiller for holdet Buffalo Bills, kan nu selv trække vejret.

Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med Hamlins agent.

Hamlin kollapsede tidligere på ugen midt på banen i en kamp mod Cincinnati Bengals, og siden har han været i kritisk tilstand på hospitalet.

Buffalo Bills har tidligere meddelt, at Hamlin fik et hjertestop efter en hård tackling, og det var årsagen til indlæggelsen, som har chokeret verden over.

Holdkammerat reagerer: - Vi er knuste

Men nu er han altså i stand til at trække vejret selv og kan også tale. Han har fået fjernet en vejrtrækningsslange, der har hjulpet ham med at trække vejret.

Spillerne på banen var knuste efter sammenstødet. Foto: Dylan Buell/Ritzau Scanpix

Annonce:

Aflyser kamp

Den 24-årige NFL-spiller fik hurtig behandling på banen, efter at han faldt om. Læger gav ham hjertebehandling, og det lykkedes at få hans hjerte til at slå igen inde på banen, inden han blev fløjet direkte på hospitalet.

Aflyser kamp få dage efter kollaps

Der har han ligget siden og har løbende vist tegn på bedring.

Tidligere fredag oplyste NFL i en pressemeddelelse, at kampen mellem Cincinatti Bengals og Buffalo Bills er blevet aflyst og ikke genoptagets.

NFL-kommissær Roger Goodell har torsdag lokal tid informeret klubberne om beslutningen om at aflyse kampen efter samtaler med de to klubber og spillerforeningen i NFL.

Kampen kunne have fået stor betydning for, hvordan slutspilskampene ser ud i NFL - og dermed har aflysningen også betydning.