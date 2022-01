Nu undskylder han

- Ros til dem.

Det var svaret fra NFL-stjernen Dak Prescott, da han efter Dallas Cowboys' slutspilsnederlag søndag blev spurgt til, hvad han mente om de fans, der kastede skrald efter kampens dommere.

Den kommentar faldt mange for brystet. Blandt andet var dommerforeningen i basketligaen NBA ude og opfordre NFL til at tage affære.

Nu forsøger quarterbacken dog selv at komme det hele i forkøbet med en uforbeholden undskyldning på Twitter. Han 'fortryder inderligt kommentarerne'.

- Jeg var styret af følelserne efter et skuffende nederlag, og min kommentar var uberettiget og uretfærdig, skriver han.

- Jeg er dybt imponeret over NFL-dommerne, og jeg har altid haft den største respekt for deres professionalisme og sværhedsgraden i deres job.

- Det (kommentaren, red.) var en fejl fra min side, og jeg beklager.

Dallas Cowboys var favoritter hjemme mod San Francisco 49ers i første slutspilsrunde, men tabte opgøret med 17-23.

I et forsøg på et comeback i sidste øjeblik løb Prescott og co. dog tør for tid, og det affødte frustration både på banen og tribunerne.

Den dramatiske afslutning på Cowboys-49ers var blandt andet medvirkende til Dak Prescotts kritik af dommerne.

Flere tilskuere kastede skrald efter dommerne, da de var på vej mod spillertunnelen, men modsat kommentaren lige efter kampen så mener Prescott altså ikke, at det var okay.

- Sikkerheden for alle, som er til stede eller deltager på banen til sportsbegivenheder, er meget vigtig, slår Dallas-quarterbacken fast.

NFL har endnu ikke meldt noget ud om, hvorvidt man vil indlede en sag mod Prescott for kommentaren.

Der er otte hold tilbage i sæsonens slutspil, som dyster om en plads i Super Bowl.