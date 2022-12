Nyankommet spiller fører NFL-hold til stort comeback

Baker Mayfield skulle ikke bruge ret lang tid på at imponere sin nye arbejdsgiver, Los Angeles Rams.

Quarterbacken blev mandag fyret af Carolina Panthers.

Tirsdag hentede Los Angeles Rams ham så, og allerede torsdag aften blev han kastet i ilden kort inde i kampen mod Las Vegas Raiders.

Her endte han med at vende 0-10 til en sejr på 17-16 efter at have styret Rams ned ad banen, så holdet endte med at score det afgørende touchdown med kun ti sekunder tilbage på kampuret.

- Det har været nogle vilde 48 timer. Hvad skete der lige?, siger Mayfield efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Baker Mayfields NFL-karriere er næppe gået, som han havde forventet.

I 2018 blev han taget som den første spiller i den årlige NFL-draft af Cleveland Browns. Mayfield var udset til at skulle føre Browns til nye højder efter mange sløje år.

Annonce:

Det startede også godt for Mayfield i Cleveland, men blandt andet på grund af skader begyndte hans niveau at falde.

Det førte til, at Browns begyndte at kigge andre veje.

I marts i år handlede holdet sig til den kontroversielle stjernequarterback Deshaun Watson, som på daværende tidspunkt havde adskillige anklager om seksuelle krænkelser hængende over hovedet.

Det var Baker Mayfield ikke overraskende ikke særligt tilfreds med. Efter at have ønsket at komme til et nyt hold sendte Browns ham til Carolina Panthers i en byttehandel.

Det blev dog aldrig nogen succes for hverken Mayfield eller Panthers. Mandag blev de så enige om at gå hver til sit.

Mayfield endte hos Los Angeles Rams. De forsvarende Super Bowl-mestre har gang i en forfærdelig sæson efter blandt andet at være blevet ramt af adskillige skader, herunder også på den meget vigtige quarterbackposition.

Derfor blev Mayfield hentet ind, og han leverede altså hurtigt.