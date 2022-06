Nye detaljer om stjernens død

En af de helt store NFL-legender Tony Siragusa gik onsdag i sidste uge bort, 55 år gammel.

Der er endnu ikke meldt ud om dødsårsagen, men nu skriver mediet TMZ, at den tidligere Baltimore Ravens stjerne modtog hjertemassage, kort inden han mistede livet.

Omkring klokken 11.45 amerikansk tid fik politiet i New Jersey et alarmopkald, hvor der blev sagt, at man var ved at give hjertemassage.

Kort efter ankom politipatrulje og akutberedskab til stedet, hvor Tony Siragusa blev erkæret død kort tid efter.

Nu afventer politiet obduktionsrapporten for at fastslå den specifikke dødsårsag.

Tony Siragusas død minder skræmmende meget om dengang NFL-legendens egen far mistede livet.

I 2012 fortalte Siragusa, at han som 21-årig sammen med sin bror gav hjertemassage til deres far, der havde fået et voldsomt hjerteanfald.

I den forbindelse sagde Tony Siragusa, at han ikke frygtede noget lignende ville ramme ham.

- Hvis jeg dør i morgen, har jeg fortalt min kone, at hun skal få mig til at smile. Sæt en smule (Frank, red) Sinatra på. Bare gør det, du ved.

Tony Siragusa spillede karrierens første syv sæsoner i Indianapolis Colts, inden han skiftede til Baltimore Ravens, hvor han som nævnt fejrede den ultimative triumf i 2000. Her havde han en nøglerolle i forsvaret som defensive tackle.

Tony Siragusa stoppede karrieren i 2001, men blev efterfølgende ekspert på Fox' NFL-dækning fra 2003-2015. Han har desuden medvirket i flere afsnit af tv-serien The Sopranos, hvor han spiller et medlem af den kriminelle Tony Sopranos familie.

Han efterlader sig sin hustru og tre børn.