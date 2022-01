Officielt: Får sparket efter skandale-udvandring

Tampa Bay Buccaneers har nu endegyldigt sparket den kontroversielle NFL-spiller Antonio Brown på porten.

Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor man samtidig afviser Antonio Browns forsvarstale.

Skilsmissen kommer, efter at Antonio Brown søndag aften dansk tid udvandrede midt under Buccaneers' kamp på udebane mod New York Jets.

I en bizar protest flåede han sin trøje, skulderbeskytter og sine handsker af og forlod banen i bar overkrop.

Siden hændelsen har Antonio Brown forsøgt at forsvare sig med en forklaring om, at han døjede med en ankelskade, som gjorde, at han ikke kunne spille.

Det havde han ifølge ham selv fortalt holdet inden kampen og gentaget det under opgøret.

- Træneren sagde, at hvis jeg ikke spillede, selv om jeg var skadet, så var jeg færdig i Buccaneers.

- Jeg gav ikke op. Jeg blev fyret. Jeg gik ikke fra mine brødre. Jeg blev smidt ud, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Her ses Antonio Brown under søndagens kamp mod New York Jets, før han forlod banen på bemærkelsesværdig vis. Foto: Elsa/Ritzau Scanpix

Tampa Bay Buccaneers afviser dog, at det skulle være foregået sådan.

- Antonio modtog behandling og var på skadeslisten i ugen op til kampen, men han blev meldt klar af vores lægestab forud for kampen, og på intet tidspunkt under kampen indikerede han over for lægestaben, at han ikke kunne spille, lyder det.

Klubben skriver desuden, at man har forsøgt at sætte en aftale op mellem Brown og en læge i denne uge, men Brown har ikke været med på den idé.

Allerede efter opgøret sagde træner Bruce Arians, at Antonio Brown var færdig i Buccaneers, og det er nu slået fast med syvtommersøm.

Brown har i hele sin karriere gjort sig selv bemærket med ballade uden for banen.

Tidligere i denne sæson havde han eksempelvis karantæne i tre kampe, fordi han havde forfalsket sit coronapas.

I 2020 sad han ude i den første halvdel af sæsonen, fordi han havde overtrådt en række af NFL's regler, ligesom han endnu tidligere har været beskyldt for seksuelle overgreb og truende adfærd.