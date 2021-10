Pinligt! Troede han blev matchvinder

Det er hårdt at være kicker i NFL, for han ender ofte i en helte- eller skurkerolle med det afgørende spark til sidst.

Søndag aften troede Cincinnati Bengals' kicker Evan McPherson, at han skulle hyldes som helt, da han i overtiden sparkede, hvad der kunne blive det afgørende field goal i kampen mod Green Bay Packers.

Desværre for McPherson røg sparket dog ved siden af den ene stolpe. Det opdagede kickeren bare ikke.

Se klippet øverst i artiklen.

Evan McPherson begyndte nemlig at juble med sin holdkammerater i den tro, at han havde vundet kampen for sit hold. Kort efter gik det dog op for kickeren, at han faktisk havde misset sparket.

Dermed kunne kicker-kollegaen Mason Crosby fra Green Bay Packers blive helten i den anden ende, da han, på trods af en skidt aften med flere mislykkede spark, afgjorde kampen med et 49-yard langt field goal, hvilket gav Packers en sejr på 25-22 efter overtid.

Green Bay Packers har fået en god start på sæsonen med fire sejre og et nederlag, imens Bengals og McPherson efter søndagens nederlag har tre sejre og to nederlag.

Se highlights fra den vanvittige kamp her: