Quarterback imponerer med modsat hånd i vildt comeback

Et kast med den 'forkerte' hånd fra Patrick Mahomes blev det store samtaleemne efter NFL-kampen mellem Kansas City Chiefs og Denver Broncos.

Mahomes er højrehåndet, men Kansas-quarterbacken leverede alligevel et succesfuldt kast med venstre hånd i sejren på 27-23 over Denver Broncos natten til tirsdag dansk tid.

Med tre minutter tilbage af kampen var der et tungt pres fra Denvers linebacker Von Miller, og det spærrede vejen for et kast fra Mahomes stærke højre arm.

Mahomes tog konsekvensen og skiftede i fuldt løb bolden over i venstre hånd og kastede den videre til holdkammeraten Tyreek Hill, som sørgede for, at angrebet kunne fortsætte.

Kort efter scorede Kansas det afgørende touchdown til 27-23-sejr. Kareem Hunt, running back for Kansas, stod for den afgørende scoring, og han var forbløffet over Mahomes.

- Jeg tænkte: Er han magisk eller hvad? Han gør ting, som man ikke ser særligt ofte. Han er en fantastisk spiller, og jeg er glad for, at han er på mit hold, siger Kareem Hunt ifølge AP.

Miller, der pressede Mahomes, var slet ikke klar over, hvad der skete.

- Jeg følte bare, at han gjorde sig klar til at kaste, så jeg forsøgte at gribe fat om anklerne på ham. Jeg vidste ikke, at han kastede med venstre hånd. Han er en fantastisk quarterback, siger Miller.

Kansas var bagud med ti point i fjerde og sidste quarter, men det lykkedes alligevel at levere et comeback.

Med sejren har Kansas vundet fire ud af fire kampe i starten af denne NFL-sæson. Denver har vundet to og tabt to.

