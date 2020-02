Raser over superstjerner: 'Porno-show!'

Det legendariske 'halftime show' er altid en af de mest omdiskuterede højdepunkter, når NFL-sæsonen kulminerer med den store finale ved Super Bowl.

2020-versionen af pauseunderholdningen ved den gigantiske sportsevent blev ingen undtagelse, da latina-popdronningerne Shakira og Jennifer Lopez indtog scenen med en optræden, der efterfølgende har fået masser af ros.

Men det er ikke let at gøre alle tilfredse, og Dave Daubenmire er ikke tilfreds.

Overhovedet ikke, faktisk.

Den kristne præst og aktivist, der selv har en fortid som football-træner, er nemlig stærkt fortørnet over showets seksuelle over- og undertoner. Og han sammenligner direkte forestillingen med porno. Det skriver New York Post.

Shakiras optræden har fået den kristne præst op i det røde felt. Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Ja, Dave Daubenmire er så fortørnet, at han i en video på Facebook truer med et sagsanlæg, hvor han kræver ikke færre end 867 billioner dollars, hvilket i runde tal svarer til godt 5.895.000.000.000.000 kroner - et helt vanvittigt tal i betragtning af, at det samlede beløb i omløb på hele planeten vurderes til at udgøre 251.000.000.000.000 kroner i 2020.

Han mener selv, at beløbet er rimeligt, fordi det - ifølge ham selv - ugudelige show bringer ham og andre i fare for at havne i helvedes flammer.

Mens det meste af verden jubler over popshowet, er præsten blevet vred. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, at vi sætte os ned i et retslokale og præsentere dette som bevis for, at jeg bliver forhindret i at komme ind himmelen, lyder det fra Dave Daubenmire, der er stærkt utilfreds med, at der ikke var nogen for for advarsler før det frække show.

- Der fløj underliv rundt over det hele ved Super Bowl, og der var ikke nogle advarsler, skælder han ud i en af de video-taler, han har lagt op på Facebook.

Det er billeder som disse, der løb over alverdens tv-skærme under pauseshowet. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP/Ritzau Scanpix

Her omtaler han det som 'the Super Bowl Porn Show', og er i øvrigt stærkt optaget af, at Jennifer Lopez er blevet 50 år.

- Hvis du går ind på en pornoside, så kigger du ikke på 50-årige kvinder. Du ser efter kvinder på 24, ikke J-Lo på 50, raser præsten, som med egne ord 'så ting, jeg aldrig burde have set i mit liv'.

Det er ikke første gang, at Dave Daubenmires kristne værdier bringer ham i fokus.

Tilbage i 2014 var han i spil til jobbet som football-træner på den lokale high school i Lakewood, men skolebestyrelsen valgte at vende tommelfingeren ned på grund af præstens holdninger til ligestilling, bøn i skoletiden og andre emner.

