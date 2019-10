Razorbacks bryder københavnsk dominans i Mermaid Bowl

Copenhagen Towers vandt Mermaid Bowl i 2017 og 2018, men i år var det Triangle Razorbacks, der vandt den danske finale i amerikansk fodbold på Gladsaxe Stadion.

Lørdag kom Razorbacks tidligt foran 14-0, og et enkelt touchdown i anden halvleg var nok til at sikre sejren på 20-14 over Towers for den jyske fusionsklub.

Det er ottende gang, at Razorbacks, der er en sammenlægning af klubberne Fredericia Jets og Vejle Saints, kan lade sig hylde som vinder af Mermaid Bowl.

Copenhagen Towers gik ellers ind til kampen som ubesejret. I grundspillet vandt københavnerne ti af ti kampe, mens Triangle Razorbacks blot havde høstet seks sejre.

Alligevel var det Razorbacks, der bragte sig foran tidligt, da wide receiveren Niko Lester scorede kampens første touchdown i første quarter.

I andet quarter var Niko Lester igen hovedperson. Han greb et touchdown fra quarterback Reed Gottula, og efter et ekstrapoint var Razorbacks på 14-0.

Towers reducerede ved at score et touchdown og et succesfuldt forsøg på to ekstra point, og derfor stod det 14-8 i Razorbacks' favør ved pausen.

Det blev også 14-14 i tredje quarter, og så ventede der en spændende afslutning i fjerde quarter. Her greb Razorbacks' tight end Mark Meter et touchdown, men ekstrapointet blev sparket forbi.

Det gjorde dog ikke det store, for på den efterfølgende angrebsserie fik det jyske forsvar stoppet Towers, og så kunne Triangle Razorbacks juble over sin første Mermaid Bowl-triumf siden 2016.

- Det føles fuldstændig fantastisk. Vi har tabt to gange til dem i sæsonen og hiver i dag en sejr hjem i en tæt kamp. Det føles helt fantastisk, siger Triangle Razorbacks-spilleren Martin Jepsen til DR Sporten.

