Rihanna vækker opsigt: Afviser at optræde

Det bliver med al sandsynlighed Maroon 5, der skal underholde i det berømte halftime show under Super Bowl til februar.

Det er ikke bekræftet, men rygterne har stået på en måneds tid efterhånden.

Hvad der derimod er stensikkert er, at Rihanna ikke kommer på scenen den aften.

Superstjernen fra Barbados har kategorisk afvist at bakke op om begivenheden i sympati for Colin Kaepernick og dennes situation. Og det indebærer altså at afstå muligheden for at stå på en af de allerstørste scener.

Det skriver US Weekly.

Kaepernick, der er uden kontrakt, befinder sig i en verserende sag mod NFL, som han har anlagt, fordi han mener, at ligaen kategorisk nægter klubber at skrive kontrakt med ham grundet hans demonstrationer.

Han blev pludselig verdensberømt for at knæle under nationalmelodien, der afspilles før hver NFL-kamp. Kaepernick nægtede at stå med hånden på hjertet, som ellers er kutyme.

Det vakte stor opstandelse blandt millioner af amerikanere. For hvad pokker bildte han sig ind?

Kaepernick havde fået nok. Han ville ikke bakke op om en nationalhymne og et flag i et land, hvor sorte bliver undertrykt, som han mener, de gør i USA.

Hans demonstrationer, der fortsatte hver eneste gang, han fik muligheden for det, delte vandene. Mange gjorde som han, mens endnu flere tog afstand.

Kaepernick oplevede, at selveste præsidenten, Donald Trump, farede i flint over hans demonstration og truede med bål og brand.

Om det er hans involvering i sagen, der er kommet så vidt, at Kaepernick ikke længere kan få sig en kontrakt i verdens bedste football-liga, er ikke bekræftet.

Super Bowl LIII afvikles i Atlanta på Mercedes-Benz Stadium 3. februar.

