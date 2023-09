Rodgers får mareridtsdebut for Jets - skadet efter få minutter

Det bliv lidt af en mareridtsdebut for NFL-superstjernen Aaron Rodgers, der mandag aften lokal tid for første gang skulle i aktion for sin nye klub, New York Jets.

Få minutter efter kampens start måtte han nemlig udgå med en ankelskade, før klubben i andet quarter til stor skuffelse for de forventningsfulde fans kunne fortælle, at Rodgers ikke ville få flere minutter under opgøret mod Buffalo.

Det var efter en tackling fra Buffalos Leonard Floyd, at Rodgers landede skævt med sit ben, hvilket førte til skaden.

Han modtog efterfølgende behandling og blev iklædt en støvlebandage.

Rodgers skiftede i foråret fra Green Bay Packers, hvor han havde spillet siden 2005.

I klubben endte han som afløser for legenden Brett Favre. I 2010/2011-sæsonen førte han Green Bay Packers hele vejen til Super Bowl-titlen.

Fire gange er den 39-årige blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller.

Før handlen havde Jets længe efterlyst en dygtig quarterback, der kan føre dem i slutspillet. Det var holdet senest i 2010.

Rodgers har gennem karrieren kastet bolde for 59.055 yards og 475 touchdowns i NFL's grundspil.