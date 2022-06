Så 66 forskellige massører på 17 måneder

Cleveland Browns quarterback DeShaun Watson så mindst 66 forskellige massører i en periode på 17 måneder og har ifølge mange af massørerne spurgt om seksuelle ydelser under massagen. Lige nu har han 24 søgsmål hængende over hovedet

Det er nok de færreste mennesker, der får så meget massage, som Clevelands Browns quarterback DeShaun Watson gør.

NFL-stjernen, der tilbage i marts underskrev en gigantisk kontrakt, som sikrer ham 1,55 milliarder kroner over de næste fem år, har siden efteråret i 2019 til foråret 2021 booket massage-aftaler med 66 forskellige kvindelige massører.

Det i sig selv er der ikke noget galt med, men nu har hele 24 af massørerne har anmeldt Watson for krænkende adfærd.

En af massørerne, der ikke har sagsøgt DeShaun Watson, fortalte The Times, at quarterbacken under en massage spurgte hende, om de ikke skulle have samleje og samtidig tiggede hende om at tage hans penis i munden.

Den seneste anklage kom mandag, da en af Watsons mange massører anklagede stjernen for at onanere under en massage og nægtede at komme med en undskyldning. Den kvindelige massør stoppede herefter i sit virke som følge af oplevelsen.

Watsons advokat Rusty Hardin forklarede i en pressemeddelelse, at de ikke har haft tid til at undersøge den nye anklage, men at DeShaun Watson fortsat nægter at have lavet noget som helst upassende.

Frikendt i 22 sager

Selvom DeShaun Watson har hele 24 søgsmål hængende over sig, har de to store retsinstanser i Texas ikke valgt at forfølge 22 af de 24 søgsmål.

NFL undersøger dog stadig den 26-årige quarterback, og i følge ESPN nærmer de sig en afgørelse i forhold til, om det skal undersøges yderligere, eller om DeShaun Watson igen slipper for videre tiltale.

- Det eneste, jeg kan, er at fortsætte med at fortælle sandheden, og det er, at jeg aldrig har krænket, chikaneret eller været respektløs overfor nogle kvinder i mit liv, forklarede hovedpersonen selv i slutningen af marts måned.

