Samlekort solgt for 19 millioner kroner

Et to årtier gammelt rookiecard med NFL-stjernen Tom Brady er blevet solgt for for 19 millioner kroner på en auktion.

Det oplyser det amerikanske auktionshus Lelands.

Det såkaldte rookiecard er fra 2000, og det er dermed lavet, inden Brady for alvor begyndte den imponerende karriere i NFL med foreløbig syv Super Bowl-triumfer.

Det lille kort indeholder blandt andet et billede af Brady og en autograf.

Rookiekortene bliver produceret i et begrænset antal eksemplarer og bliver indimellem solgt for store summer.

Det er blot to måneder siden, at Lelands solgte et lignede rookiecard med Tom Brady for 13,8 millioner kroner, hvilket blev betegnet som en rekordsum af auktionshuset. Den rekord er nu overgået med mere end fem millioner kroner.

Tom Brady regnes af flere for historiens bedste quarterback i NFL.

Frem til 2019 førte den nu 43-årige Brady New England Patriots frem til seks Super Bowl-titler, inden han i den seneste sæson førte Tampa Bay Buccaneers til triumf i Super Bowl.

