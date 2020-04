Scorer historisk stor kontrakt

Christian McCaffrey bliver historiens bedst betalte running back i NFL.

Det står klart, efter at den 23-årige amerikaner ifølge NFL.com har skrevet under på en ny kontrakt med NFL-klubben Carolina Panthers til en værdi af 64 millioner dollar, svarende til 438 millioner kroner.

Carolina Panthers' running back Christian McCaffrey løb for over 1000 yards og greb for over 1000 yards i den seneste sæson, hvilket kun to andre før ham har gjort. (Arkivfoto). Foto: Jeremy Brevard/Ritzau Scanpix

Kontrakten er på fire år, og den årlige løn på 16 millioner dollar overstiger den hidtidige bedst betalte running back, Ezekiel Elliot fra Dallas Cowboys.

Ezekiel Elliots kontrakt er på seks år til en værdi af 90 millioner dollar, hvilket er 15 millioner dollar årligt.

- Jeg er så glad for at forsætte min karriere i Carolina, sagde Christian McCaffrey til det amerikanske sportsmedie ESPN mandag.

Christian McCaffrey har i den grad bevist sig i ligaen, efter at han blev valgt som nummer otte i draften i 2017.

I sin første sæson i klubben løb og greb den 180 centimeter høje hurtigløber for over 1000 yards samlet. I sin anden sæson var han tæt på både at løbe og gribe for over 1000 yards, og den milepæl nåede McCaffrey i den seneste sæson.

Her løb Panthers' running back for 1387 yards og 15 touchdowns og greb for 1005 yards og fire touchdowns. Det er der kun to andre spillere, der har formået før, Marshall Faulk for St. Louis Rams i 1999 og Roger Craig i 1985 for San Francisco 49ers.

Christian McCaffrey greb 116 bolde i den seneste sæson, hvilket er flest for en running back nogensinde.