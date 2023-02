Se alle billederne fra det vilde show

Det var den 34-årige sangerinde Rihanna, der havde til opgave at underholde masserne ved dette års Super Bowl. Og det klarede 'Umbrella'-popdronningen ganske godt.

Undervejs i det storstilede pauseshow var hun flankeret af dusinvis af dansere, som var iført store, hvide dragter.

Selv var Rihanna hoppet i en iøjnefaldende rød kedeldragt. Og under den havde stramtsiddende tøj på, som afslørede en lille mave … Rihanna er nemlig gravid med sit andet barn.

Perlerække af hits

De tusindvis af tilskuere på State Farm Stadium i Arizona blev budt på en perlerække af sangerindens største hits, der altså bl.a. talte 'Work', 'Diamonds' og 'Where Have You Been'.

Det spektakulære show foregik på en række platforme, som under store dele af den 13 minutter lange optræden svævede flere meter over jorden.

Annonce:

Første optræden i fem år

Det var Rihannas første optræden i hele fem år.

Og dem, der spændt havde regnet med flere gæsteoptrædener, kunne godt tro om igen. For Rihanna klarede ganske symptomatisk for den stålsatte kvinde, hun er, ærterne selv.

Kansas City Chiefs endte i øvrigt med at vinde 38-35 over Philadelphia Eagles i den 57- udgave af Super Bowl.

Herunder kan du se alle de bedste billeder fra det vilde pauseshow ...

Foto: Ritzau Scanpix/Sarah Stier

Foto: Ritzau Scanpix/Mike Coppola

Foto: Ritzau Scanpix/Gregory Shamus

Foto: Ritzau Scanpix/CAITLIN O'HARA

Foto: Ritzau Scanpix/Caitlin O'Hara

Foto: Ritzau Scanpix/Carmen Mandato

Foto: Ritzau Scanpix/Mike Coppola

Foto: Ritzau Scanpix/Rob Carr

Opdateres …