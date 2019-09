Se superstjernernes private palads

NFL-stjernen Tom Brady og supermodellen Gisele Bündchen har sat deres blot fem år gamle pragtvilla til salg og lader hele verden få et kig ind i privaten

Lidt over 900 kvadratmeter bolig i pænt kvarter. Plads til tre biler i garagen og yderligere 20 i indkørslen. Fem soveværelser og fem og et halvt (?) badeværelse, gæstehus, biograf, vinkælder, yoga-studie, motionsrum, massageværelse og spabad. Og egen park, selvfølgelig.

Er det lige, hvad man står og mangler, er chancen der nu i Massachusetts i USA, hvor ejendommen 112 Woodland Road i Brookline er til salg. 265 millioner kroner koster paladset, som tilhører NFL-stjernen Tom Brady og hans hustru, den brasilianske supermodel Gisele Bündchen.

Boligen ligger 12 kilometer fra Boston og kræver ifølge boston.curbed.com skønsmæssigt et månedligt afdrag på lige under en million kroner på et huslån, hvis man ikke kan betale kontant.

Foto: Sotheby's International Realty

Brady er nummer 81 på det amerikanske erhvervsmagasin Forbes’ liste over verdens bedst betalte idrætsstjerner i 2019. Han indtjener ifølge opgørelsen 27 millioner dollar – over 180 millioner kroner – i år.

Ifølge businessinsider.com har Brady og Bündchen tilsammen en formue på 3,9 milliarder kroner, så det er givetvis ikke lommesmerter, der driver dem til at sælge deres blot fem år gamle pragtvilla i Brookline.

Foto: Sotheby's International Realty

Ifølge New York Post er parret på jagt efter passende bolig i omegnen af storbyen New York. Parret ejer i forvejen en lejlighed til en 25 millioner dollar – cirka 168 millioner kroner – i det eftertragtede Tribeca-kvarter i New York City, skriver boston.curbed.com.

Ejendomsmægleren Sotheby’s International Realty har offentliggjort en stribe billeder af Brady og Bündchens ejendom og afventer bud fra interesserede. Huset er i øvrigt designet af arkitekten Richard Landry, som også har tegnet huse for popsangeren Michael Jackson og skuespilleren Mark Wahlberg.

Foto: Sotheby's International Realty

Foto: Sotheby's International Realty

Foto: Sotheby's International Realty

Foto: Sotheby's International Realty

Foto: Sotheby's International Realty

Foto: Sotheby's International Realty

Se også: Tidligere landsholdsstjerne sætter palæet til salg for formue

Har du 200 millioner? Så køb sportsikonets fantastiske pragtpalæ

Bruger sports-stjerner til fødevarefup