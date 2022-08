Seks karantænedage efter 24 anklager

NFL-stjernen Deshaun Watson er blevet idømt seks kampes karantæne af NFL i den kommende 2022-sæson for at overtræde ligaens regelsæt i forhold til beskyldninger om seksuel krænkelse og overgreb

24 gange er Cleveland Browns-stjernen Deshaun Watson blevet anklaget for seksuelle krænkelser og overgreb mod kvinder, der havde ham til massage-sessioner i løbet af 2020 og 2021.

Nu er den godt betalte quarterback blevet idømt seks kampes karantæne forud for den nye 2022-sæson.

Det skriver Sky Sports og CNN.

NFL's disciplinær-formand Sue L.Robinson offentliggjorde mandag kendelsen, og spillerunionen skrev sent søndag, at de bakker op om Robinsons kendelse og opfordrer NFL til at gøre det samme.

Både Watson-lejren og NFL har tre dage til at appellere dommen.

Kendelsen fra Robinson kommer på baggrund af en afhøring, der strak sig over tre dage, hvor NFL, spillerunionen og Watsons advokat argumenterede for, hvad der skulle ske med Watson.

NFL krævede, at spilleren blev udelukket af ligaen i mindst et år,, mens spillerunionen og Watsons advokat ikke mente, at han skulle straffes på nogen måde.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet...

Frikendt i 23 sager

Selvom DeShaun Watson har hele 24 søgsmål hængende over sig, har de to store retsinstanser i Texas ikke valgt at forfølge 23 af de 24 søgsmål.

Watson, der tilbage i marts underskrev en gigant aftale med Cleveland Browns, der sikrer ham 1,55 milliarder over de næste fem år, har fra efteråret 2019 til foråret 2021 modtaget massage for 66 forskellige massører.

En af massørerne, der ikke har sagsøgt DeShaun Watson, fortalte The Times, at quarterbacken under en massage spurgte hende, om de ikke skulle have samleje og samtidig tiggede hende om at tage hans penis i munden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Astronomiske lønninger: Så meget tjener fodboldspillerne