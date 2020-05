Siger nej til milliard - vil have mere!

Dallas Cowboys' quarterback Dak Prescott er ikke interesseret i at binde sig i de fem år, milliard-kontrakten lyder på

1,2 milliarder kroner kan ikke friste Dak Prescott til at blive i Dallas Cowboys de kommende fem sæsoner.

Texas-holdet ville ellers tilbyde deres stjerne-quarterback 35 millioner dollars, eller 240 millioner, hver sæson de kommende fem år, skriver blandt andre Fox.

En kontrakt, der ellers kunne have gjort ham til den bedst betalte spiller i NFL's historie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Derik E. Hingle/Ritzau Scanpix

Vil have mere

26-årige Dak Prescott tog NFL med storm, da han og runningbacken Ezekiel Elliott begge manifesterede sig på Cowboys-mandskabet i deres fælles debutsæson i ligaen.

De har dog til gode at stå i en Super Bowl siden debuten i 2016 og har Divisional Playoffs, en slags kvartfinale i NFL, som største bedrift.

Meldingerne går dog på, at Prescott vil have yderligere 10 millioner dollars i sin femte sæson hos Cowboys, der da også har interesse i at gøre ham til en franchise-quarterback.

Det er den anerkendte NFL-reporter Chris Simms og tidligere New York Patriots assistent, der erfarer Prescotts afvisning.

For nylig erhvervede Cowboys sig en anden quarterback i form af Andy Dalton, som tidligere har været førstevalget i Cincinatti Bengals.

Han er hentet ind med henblik på en rolle som backup til Prescott, men tiden vil vise, om Dallas-holdet overhoved kan blive enige med deres superstjerne om en ny kontrakt.

Se også: Kone jagter utro stjerne med pistol

Se også: Afsløret: Vildt party med pornostjerne