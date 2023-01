Skadet Mahomes styrer Chiefs til femte AFC-finale i træk

For femte år i træk bliver den ene deltager i AFC-finalen af NFL's slutspil Kansas City Chiefs.

Trods en forvredet ankel lykkedes det stjernequarterbacken Patrick Mahomes at styre sit topseedede mandskab forbi Jacksonville Jaguars til en sejr på 27-20.

I AFC-finalen venter enten Buffalo Bills eller sidste års Super Bowl-deltager Cincinnati Bengals. De to hold mødes søndag aften dansk tid.

Også NFC-finalen får deltagelse af det topseedede hold. Philadelphia Eagles levnede ikke New York Giants skyggen af chance natten til søndag.

Giants' quarterback Daniel Jones havde det mere end almindeligt svært mod det stærke Eagles-forsvar, mens Jalen Hurts roligt styrede Eagles-offensiven mod storsejr på 38-7.

For Kansas City Chiefs kan der være en smule grund til bekymring. Patrick Mahomes forvred således sin ankel i opgøret mod Jaguars.

Annonce:

Tidligt i kampen vred han om og måtte gå ud af kampen. Det lykkedes at få tapet ham godt og grundigt op, så han kunne komme ind igen og dirigere tropperne mod AFC-finalen.

Han endte kampen med 195 kastede yards for to touchdowns. Hvordan anklen reagerer, når den er blevet kold, må tiden vise.

- Den føles bedre lige nu, end jeg havde regnet med, sagde Mahomes på pressemødet efter kampen.

- Jeg har selvfølgelig stadig meget adrenalin i kroppen, så vi må se. Jeg smutter direkte til behandling nu her og prøver at blive 100 procent klar til næste weekend.

De gode nyheder for Chiefs i den forbindelse er, at reservequarterback Chad Henne både i kampen mod Jaguars og i slutspilskampe tidligere har vist sig at kunne levere varen.

Mod Jaguars ramte han på fem af sine syv kast for et enkelt touchdown, mens Mahomes fik tapet anklen op.

Chiefs har vundet to og tabt to af de seneste fire AFC-finaler. Sidste år blev det til et lidt overraskende nederlag til Cincinnati Bengals på tærsklen til Super Bowl.

Annonce:

Eagles skal i NFC-finalen møde vinderen af opgøret mellem San Francisco 49'ers og Dallas Cowboys. De spiller natten til mandag dansk tid.

Vinderen af AFC- og NFC-finalen tørner sammen i Super Bowl, der spilles natten mellem 12. og 13. februar dansk tid.