Skandale fortsætter: Træner delte nøgenbilleder

Jon Gruden fra Las Vegas Raiders har i e-mails nedgjort kvindelige dommere og homoseksuelle spillere. Nu er det kommet frem, at han også har delt intime billeder af cheerleaders

Tidligere på ugen trådte cheftræner for NFL-holdet Las Vegas Raiders Jon Gruden tilbage.

Meldingen kom efter, at New York Times kunne beskrive, hvordan Gruden i flere år har sendt e-mails, hvor han brugte homofobisk sprog, nedgjorde kvinder og hånede ligaens bestræbelser på at være mere inkluderende.

Nu fortsætter skandalen, efter det er kommet frem, at Gruden også har sendt billeder og video rundt af cheerleadere. Det skriver Daily Beast.

Filmet mens de skiftede tøj

Materialet blev sendt, da Gruden var ansat som kommentator hos TV-stationen ESPN, og de viser angiveligt topløse cheerleadere under optagelserne til en NFL-kalender, hvor der er blevet filmet bag settet, mens cheerleaderne skiftede tøj.

Videoen er blevet delt med den tidligere Washington Football Team manager Bruce Allan.

Indholdet fra badetøjsvideoerne er blevet klippet sammen og delt, så det er de mest eksplicitte elementer i optagelserne, som er inkluderet.

E-mail-skandalen opstod på baggrund af en undersøgelse af arbejdsforholdene i Washington Football Club, som NFL foretog.

Jon Gruden blev trådte tilbage tirsdag, da han stoppede sagde han i en udtagelse til klubben undskyld, og at det aldrig var hans mening at såre nogen. Foto: Stephen R. Sylvanie, Ritzau Scanpix

Nægter anklager

Den tidligere cheerleader Candass Corell, som arbejdede for holdet fra 2016 til dette år, føler ikke, at kvindernes rettigheder prioriteres nok i NFL.

- Kvinders problemer i NFL er ikke prioriteret. De er ikke set som reelle problemer, for de bliver fejet under gulvtæppet, siger hun til Daily Beast.

Ifølge Daily Beast er videoen af cheerleaderne også blevet delt med Daniel Snyder, som er ejer af holdet Washington Football Team. Han benægter anklagerne.