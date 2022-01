Skandale-stjerne: - De ville have mig på galeanstalt

Antonio Brown skabte ballade med sin opførsel under en NFL-kamp. Nu påstår han, at hans tidligere hold ville have ham på 'galeanstalt'

Skandalerne har længe klæbet til Antonio Brown, og selv om NFL-stjernen er en dygtig wide receiver, så har han fået mere opmærksomhed udenfor banen end på de seneste sæsoner.

Denne sæson skabte det enormt postyr, da Brown smed sit udstyr midt under en kamp for sit daværende mandskab, Tampa Bay Buccaneers, mod New York Jets og udvandrede, mens holdkammeraterne kæmpede for at komme tilbage i opgøret.

Stjerne-receiveren forklarede, at blev tvunget til at spille skadet, men klubben var uenig i den udlægning og fyrede Brown få dage senere.

Antonio Brown forlod Tampa Bay Buccaneers på tumultarisk vis. Foto: Vincent Carchietta

Nu tager Antonio Brown endnu engang til genmæle. Denne gang i programmet Real Sports with Bryant Gumble på HBO.

Her udtaler Brown, i interviewet, der er gengivet af CNN, at Tampa Bay Buccaneers forsøgte at dysse episoden ned ved at betale ham 200.000 dollar, hvilket svarer til ca. 1,4 mio. kr., for at lade sig indlægge på en 'galeanstalt'.

Antonio Browns advokat, Sean Burstyn, uddyber, at Bucs ville bænke spilleren resten af sæsonen og forlangte samtidig, at han skulle lade sig behandle for alvorlige, mentale problemer.

Det afviste spilleren og dennes advokat.

- Jeg har det godt mentalt. Jeg ved, at mange mennesker ikke forstår mig, hvordan jeg ser på ting eller ved, hvordan jeg reagerer på emotionelle ting. Men det er ikke deres opgave at forstå mig, siger Antonio Brown og fortsætter.

- Jeg har en smuk familie, børn og folk, der ser op til mig verden over. Der er ingen grund til, at jeg er i denne position lige nu (fyret fra Bucs, red.).

Antonio Brown siger 'farvel og tak' midt under en NFL-kamp i New York. Foto: Adam Hunger/Ritzau Scanpix

Tampa Bay Buccaneers har ikke ønsket at svare CNN på spørgsmål omkring Antonio Browns påstande.

Brown har i hele sin karriere gjort sig selv bemærket med ballade uden for banen.

Tidligere i denne sæson havde han eksempelvis karantæne i tre kampe, fordi han havde forfalsket sit coronapas.

I 2020 sad han ude i den første halvdel af sæsonen, fordi han havde overtrådt en række af NFL's regler, ligesom han endnu tidligere har været beskyldt for seksuelle overgreb og truende adfærd.