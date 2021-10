Skrækskade: Lå stille i flere minutter

Amerikansk fodbold kan være en brutal sport, og ofte kommer atleterne til skade.

Under nattens NFL-kamp mellem Seattle Seahawks og Pittsburgh Steelers var der dog tale om en af de mere alvorlige af slagsen, da Seahawks-spiller Darrell Taylor i fjerde quarter af kampen efter et spil lå stille på banen.

Se hændelsen i videoklippet øverst.

I flere minutter lå Taylor i græsset, hvor læger fra begge hold behandlede ham, imens spillere, trænere og tilskuere i stilhed kiggede på Seahawks-spilleren.

Efter behandlingen blev Darrell Taylor blev kørt ude af stadionet og hen til et hospital.

Foto: Justin K. Aller/Ritzau Scanpix

Foto: Justin K. Aller/Ritzau Scanpix

Foto: Joe Sargent/Ritzau Scanpix

Heldigvis var Darrell Taylor i stand til at flyve med holdet hjem efter, at skanningerne på hospitalet viste positive tegn, og at han derfor ikke behøvede at ligge til observation natten over.

Efter kampen fortalte Pete Carroll, head coach for Seahawks, at Taylor faktisk godt kunne rejse sig op, men han ikke fik lov til det af lægerne, der ville være på den sikre side.

Kampen endte med en sejr til hjemmeholdet Pittsburgh Steelers 23-20 efter overtid.