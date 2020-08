Skyder formue i mega-projekt

Dwayne 'The Rock' Johnson springer ud som ligaejer.

Hollywood-stjernen er en del af en investorgruppe, der har overtaget ejerskabet af XFL, en liga for amerikansk fodbold, der gik konkurs i april.

Det oplyser investorgruppen i en pressemeddelelse ifølge det amerikanske sportsmedie ESPN.

Prisen lyder på 'cirka' 15 millioner dollar, eller hvad der svarer til 95 millioner kroner.

- Købet af XFL med mine talentfulde partnere Dany Garcia og Gerry Cardinale er en investering, der for mig har sine rødder i to ting - min passion for spillet, og mit ønske om altid at tage mig af fansene, siger Dwayne 'The Rock' Johnson ifølge ESPN.

Skuespilleren har tidligere gjort sig som wrestler og spillede desuden amerikansk fodbold på collegeholdet Miami fra 1990 til 1994. Talentet rakte dog ikke til NFL.

XFL så første gang dagens lys i 2001 og var tænkt som en konkurrent til NFL, men endte med kun at eksistere i en enkelt sæson. Dengang stod Vince McMahon, mangeårig chef for wrestlingforbundet WWE, i spidsen for ligaen.

I 2018 pustede Vince McMahon så igen liv i XFL, der efter lang tids forberedelse blev sparket i gang i februar i år. Men så kom coronapandemien, og det kunne ligaens skrøbelige økonomi ikke holde til, og så gik den under igen.

Siden har McMahon ledt efter en køber, og det er altså nu kommet i stand.

Det er endnu uvist, præcis hvornår der igen vil blive spillet amerikansk fodbold i XFL.

