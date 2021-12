Slår medspiller med knytnæve i ansigtet

Det er altid fysisk i amerikansk fodbold, men de store slag plejer ikke at blive sendt i retning af egne holdkammerater

Se de flyvende knytnæver i videoen øverst

NFL-stjernerne Jonathan Allen og Daron Payne fra Washington Football fik en ordentlig røvfuld af Dallas Cowboys natten til mandag dansk tid. Frustrationerne, de fik opbygget under den afklapsning, lod de så gå udover hinanden.

Der var spillet under 20 minutter af opgøret, da de to gutter lod næverne tale.

I øjeblikkene efter endnu en scoring fra Dallas Cowboys slog det klik for Jonathan Allen, der ikke ville finde sig i Darron Paynes åbenmundethed og sendte en knyttet næve direkte mod hans ansigt.

De to spillere udvekslede herligheder på sidelinjen, indtil flere holdkammerater måtte sætte sig imellem for at stoppe slagsmålet.

Jonathan Allen og Daron Payne havde nok at se til mod Dallas Cowboys. Foto: Julio Cortez/Ritzau Scanpix

Kamphanernes relation går langt tilbage og foruden at være holdkammerater hos Washington Football Team, så har de også gået i skole sammen, da de spillede hos College-holdet Alabama Crimson Tide.

Deres tvist afskriver de derfor også som et slagsmål i den nærmeste familie.

- Har I brødre? Slås I ikke?

- Det var bare en uoverensstemmelse mellem brødre. Det var måske det forkerte sted og det forkerte tidspunkt, men det skete, siger Daron Payne til ESPN.

Der var ikke mere at komme efter fra manden, der knyttede næven først.

- Jeg tror ikke, det kræver en raketforsker. Hvis du ser, hvordan kampen gik, så var følelserne udenpå tøjet, og ting sker, lød det fra Jonathan Allen til pressen efter kampen.

Det var desværre ikke sådan, at slagsmålet fik motiveret holdet til at vende kampen. Payne, Allen og resten af Washington Football Team måtte til slut se sig slået med hele 56-14