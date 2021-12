Smitte-eksplosion i NFL: Største antal på én dag

I fodboldligaen Premier League blev der i den forgangne uge registreret flere coronasmittede end nogensinde, og også i NFL, verdens bedste liga for amerikansk fodbold, når smitten nye højder.

Ifølge de amerikanske medier ESPN og NFL Network blev 36 spillere mandag testet positiv for coronavirus. Det er det højeste antal på én dag.

Desuden er den nye Omikron-variant fundet hos en person fra staben hos Washington Football Team. Vedkommende har dog ikke tilladelse til at være i tæt kontakt med spillerne.

Det er ikke unormalt, at flere personer end sædvanligt testes positiv på en mandag, da de fleste hold her tester vaccinerede spillere og ansatte.

De personer skal blot testes en enkelt gang om ugen og ikke hver dag som ikkevaccinerede.

Alligevel er de 36 positive prøver opsigtsvækkende. Til sammenligning var der samlet set 72 positive prøver fra 14. til 27. november.

NFL har som konsekvens af smitteudviklingen udsendt et memo til klubberne med en opfordring til, at alle personer på og omkring holdene bliver revaccineret.

- 29. november udsendte CDC (USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse, red.) en undersøgelse, der viste, at effekten af godkendte covid 19-vacciner kan aftage over tid og har anbefalet, at alle personer over 18 år modtager en booster-vaccination, lyder det i memoet.

Mandag betød positive coronaprøver, at hverken Jalen Ramsey eller Tyler Higbee var med for Los Angeles Rams. Alligevel lykkedes det holdet at vinde 30-23 ude over Arizona Cardinals.