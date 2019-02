Snød sin egen mor: Mand på flugt med falske Super Bowl-billetter

Forretningsmand er pist borte efter at have lokket adskillige mennesker til at betale for billetter til søndagens Super Bowl

Hvis du render ind i Ketan Shah, så sig lige til.

Manden er eftersøgt i den amerikanske delstat Georgia for at have snydt og bedraget ret så mange mennesker i forbindelse med Super Bowl, der afvikles søndag.

Shah, der ejer en digital print-forretning i millionbyen Atlanta, er ifølge hans hustru forsvundet. Hun har ikke set ham siden 3. januar og har for længst meldt ham savnet til de lokale myndigheder.

Et friskt bud må være, at han hverken er kidnappet eller død. Ketan Shah må formodes smuttet med kagedåsen.

Og hvis der er faldet lidt ud af den under flugten, er det ikke overraskende. For den har været bugnende.

Han er mistænkt for at have snydt og bedraget særdeles godtroende football-fans, der har villet købe billetter til Super Bowl hos ham.

Men ak. Sådan er det ikke gået.

Ketan Shah har formået at liste tusindvis af dollars ud af adskillige personer og så enten udstedt falske billetter - eller helt undladt at give dem nogen.

Foto: Ritzau Scanpix

Gik til FBI

Det beretter tv-stationerne WSB-TV og Channel 2 i Atlanta, hvor verdens største endagsbegivenhed finder sted natten til mandag dansk tid.

Et tocifret antal mennesker har nu meldt den forsvundne forretningsmand til politiet, fordi han har franarret dem et samlet beløb, der skulle løbe op i – og hold nu fast – én million dollars!

Alan Tartt fra Sandy Springs er én af de personer, der er blevet snydt. Han fortæller til Channel 2, at han lærte Ketan Shah at kende via en fælles bekendt og ad fire omgange overførte i alt 20.000 dollars for et ukendt antal billetter til Super Bowl.

En alarmklokke begyndte dog at ringe, da Tartt efterfølgende ikke kunne få fat i Ketan Shah. Han opsøgte omgående såvel det lokale politi, sin egen bank og sågar FBI…!

Blandt de bedragede findes mennesker, der angiveligt har kendt ham i adskillige år.

En af dem er Minish Shah, der trods det fælles efternavn ikke er i familie med ham. De kender dog hinanden indgående fra Atlanta.

- 100 siddepladser med adgang til concierge loungen og enkelte selskaber inden kampen. Det hele er meget mærkeligt og forhåbentlig er der en eller anden logisk forklaring, siger Minish Shah til Channel 2.

Den forklaring er i skrivende stund nok i gang med tropesol, liggestol og Lumumba i det varme sand.

234.000 dollars

Men det stopper ikke her. For forbryderen har også narret sin egen mor. Vi skal ikke gøre os kloge på, hvordan deres indbyrdes forhold er, om moderen i virkeligheden har gjort sig fortjent til det, men faktum er, at hun har set sig nødsaget til at gå til politiet.

Her har hun oplyst, at sønnen har snydt hende for 36.000 dollars – svarende til 234.000 kroner. Den voldsomme sum til trods skulle hun ifølge CBS dog have endt med at afvise en egentlig anmeldelse. Grunden dertil er ikke oplyst. Måske er det bare trukket fra arven.

Det største beløb, Ketan Shah har snydt for – og som myndighederne har noteret sig, er en halv million dollars. De penge har tilhørt en forretningsmand og ven (!) fra Columbus, Ohio.

Denne unavngivne mand har udtalt, at han var blevet lovet billetter og muligheden for at være vært ved en Super Bowl-begivenhed på stadion.

- Det er ikke, fordi han har offentliggjort en reklame, og tilfældige mennesker kontakter ham for billetter og derpå snydt. Han har kendt nogle af de her mennesker i mange år. En af dem har han kendt hele livet, fordi det er hans egen mor, og det er mennesker, han har udnyttet, siger talsmand for politiet, Wilbert Rundles fra Gwinnett County-distriktet.

Hustruen, der sidder tilbage – nok med en sær smag i munden, har i samme ombæring erfaret, at hendes mand derudover har optaget et lån på omkring en halv million dollars i sin virksomhed.

Selvom det skorter på sympati, må et sidste råd til Shah være at passe på ryggen, leve i skyggen – selvom du bliver meget bleg.

