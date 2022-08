Solgt for 34 milliarder kroner

4,65 milliarder amerikanske dollars - svarende til 34 milliarder kroner.

Så mange penge skal Walton-Penner-gruppen have op af lommerne for at købe NFL-franchisen Denver Broncos.

Tirsdag er købet blevet godkendt af NFL's ejere, skriver NFL på sin hjemmeside. Mindst 24 af ligaens 32 ejere skulle stemme for, hvilket alle valgte at gøre. Det var sidste trin i salgsprocessen.

- Vi er taknemmelige for støtten og tilliden fra National Football League og de 31 andre hold ved dagens afstemning, siger Rob Walton på vegne af Walton-Penner-gruppen. Han er milliardærarving af detailhandelsvirksomheden Walmart, som hans far grundlagde.

Det enorme salg af Denver Broncos er ifølge flere amerikanske medier det dyreste salg nogensinde af en amerikansk sportsfranchise.

Annonce:

- Vi kunne ikke være mere begejstrede for at blive en del af Denver Broncos. Det er et ansvar og et privilegium at tjene som forvaltere af sådan en ikonisk franchise, siger Walton.

7. juni blev der indgået en købsaftale, og det er den, som NFL's ejere tirsdag har godkendt.

Pat Bowlen købte holdet i 1984. I 2014 gav han kontrollen til administrerende direktør Joe Ellis, da Bowlen led af Alzheimers. Bowlen døde i 2019, og siden da har Pat Bowlen Trust ejet Denver Broncos. De sælger nu franchisen videre.

Denver Broncos har vundet Super Bowl tre gange - i 1997, 1998 og senest i 2015.

Den kommende sæson bliver første gang i 18 år, at Viaplay ikke viser amerikansk fodbold - læs mere her.

Se billederne: Det danske landshold skal bo i luksus under VM