Splitternøgen stjerne angreb betjent

Det var bizarre scener, der udspillede sig mandag, da NFL-stjernen Malik McDowell blev anholdt af politiet i Deerfield Beach i det sydvestlige Florida.

Den store defensive tackle, der har spillet for Cleveland Browns denne sæson, spankulerede rundt i gaderne splitterravende nøgen, og bevægede sig blandt andet ind på en grund, hvor et læringscenter for børn har hjemme.

Desuden er McDowell anklaget for at gå voldsomt til angreb på en betjent, da ordensmagten ville gribe ind.

Det er fortsat usikkert, hvad der fik Malik McDowell til at agere, som han gjorde.

Cleveland Browns har ikke udtalt sig om episoden bortset fra, at NFL-holdet er 'bevidst om hændelsen og indsamler yderligere information'.

McDowells tidligere træner på Southfield High School i Michigan, Reggie Wynns, er dog stået frem i et tårevædet forsvar af sin forhenværende spiller til nyhedssiden cleveland.com.

- Han (Malik McDowell, red.) siger, han ikke husker noget. Han husker intet overhovedet. Han var meget følelsesladet. Det fik tårerne frem hos mig, fordi han prøvede, prøvede, prøvede så hårdt, siger Reggie Wynns og henviser til, at Malik McDowell tidligere har været på kant med loven, da den store forsvarsspiller kom i slagsmål med en politibetjent på en benzintank i Michigan, ligesom han tidligere har været dømt for spritkørsel og biltyveri.

Malik McDowells opførsel skyldtes ifølge hans advokat formegentlig, at nogen puttede stoffer i hans drikkedunk. Foto: David Dermer/Ritzau Scanpix

Malik McDowells forsvarsadvokat har udtalt, at nogen må have puttet 'noget' i NFL-spillerens drikkedunk, da han befandt sig i et træningscenter inden hans bizarre og voldelige optræden.

Reggie Wynns håber, det kan være forklaringen.

- Jeg ved det ikke. Jeg håber, at de tester ham og finder ud af, at nogen har givet ham nogle stoffer, han ikke har været klar over.

- Du starter sæsonen i NFL for Cleveland Browns og tager i træningscentret for så at gå nøgen ud på gaden og gøre, hvad han nu gjorde. Det giver ingen mening, for mig, udtaler Reggie Wynns.

Malik McDowell spillede 15 kampe for Cleveland Browns denne sæson. Hans kontrakt står til at løbe ud, og hans opførsel har næppe gjort noget godt for at få endnu en chance i NFL.