Sports-boss taget på fersk gerning

Efter at have slingret gennem byen blev en stærkt beruset NFL-boss stoppet af politiet og anholdt

Arizona Cardinals vicedirektør, Ron Minegar, viste sig ikke just fra sin pæneste side, da han 10. august blev stoppet i sin bil af det lokale politi i Chandler, Arizona.

Her var han nemlig meget beruset, mens han ifølge et vidne svingede mellem kørebanerne.

Politiet bad ham om fortælle, hvor meget han havde drukket. I første omgang fik han fremstammet, at det var omegnen af tre til fire drinks, fremgår det af en video, politiet har frigivet (Se øverst).

Minegar er i problemer. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Ny forklaring

Senere ændrede han dog forklaring.

- Det sagde jeg slet ikke! Jeg har fået to drinks, lød det fra den berusede NFL-boss.

Og da politiet testede Minegars motoriske evner stod det hele klart, at manden var alt for fuld til at køre bil.

Ron Minegar blev efterfølgende anholdt.

Hvad det får af konsekvenser er endnu uklart, men hans arbejdsgiver, Arizona Cardinals, siger ifølge NBC:

- Vi anerkender til fulde alvorligheden af disse handlinger, og de vil have seriøse konsekvenser.

