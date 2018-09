Sportsgigant trodser Trump: Hænger forhadt stjerne op i New York

Nike offentliggjorde torsdag den omdiskuterede reklame med NFL-stjernen Colin Kaepernick til stor utilfredshed for den amerikanske præsident.

- Jeg kan ikke lide det, Nike gjorde. Jeg synes ikke, det er passende. Jeg ærer vores flag og nationalsang, og de fleste i dette land, har det på samme måde som jeg, sagde Donald Trump under sin kampagne i Montana fredag.

Sportsgiganten lader dog ikke til at tage præsidentens ord så tungt. Fredag har Nike ophængt gigantiske lysreklamer med Kaepernicks ansigt flere steder i New York.

Vanærede det amerikanske flag

Colin Kaepernick er blevet lagt for had i USA, fordi han under en NFL-kamp i 2016 protesterede mod racisme og social ulighed ved at knæle, mens nationalsangen blev spillet.

Det har fået folk - inklusiv USA's præsident Donald Trump - til at lange ud efter ham og beskylde ham for at håne det amerikanske flag.

Den amerikanske fodboldspiller, der havde sin storhedstid som quarterback i San Fransisco 49'er, har været klubløs siden afslutningen på 2016-sæsonen, hvor episoden fandt sted.

Du kan se, hvad amerikanerne mener om de nye billboards, i videoen over artiklen.

Se Nikes nye reklame her: