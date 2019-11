Sportsstjerne tilstår voldtægt - og slipper billigere

Kellen Winslow har tilstået to seksuelle forbrydelser, men lavet en aftale, der redder ham fra at bruge resten af livet i fængslet

Trods succes på grønsværen har den tidligere NFL-profil Kellen Winslow ikke kunnet finde ud af at gebærde sig i det almindelig liv.

Det vidner hans seneste tilståelse i retslokalet i Vista, Californien, i den grad om.

Mandag erklærede han sig skyldig i at have voldtaget en bevidstløs teenager tilbage i 2003 samt ulovlig kønslig omgang med en 54-årig blaffer.

Tilståelsen reddede ham fra potentielt at ende sine dage bag tremmer. Det fortæller AP.

Først tøvede han i retslokalet og så forpint ud. Så udbad han sig mere betænkningstid.

- Undskyld, jeg tænker bare ikke klart, sagde han til dommeren.

Winslow, th., var en stor stjerne i NFL. Foto: Tony Dejak/Ritzau Scanpix

Hans sag havde været for retten i juni, og her blev han kendt skyldig i at voldtage en hjemløs kvinde, men juryen kunne ikke blive enige om alle seks forhold, som han var sigtet for.

Ved San Diego County Superior Court kunne han have blevet dømt til at sidde inde resten af livet, men på grund af tilståelsen gik retten med til, at strafudmålingen skulle gå fra 12 til 18 år for den 36-årige eks-sportsmand.

Fem kvinder vidnede mod ham i juni, og tre skulle til at gøre det igen. De blev sparet for en tur i vidneskranken.

Winslows forsvarsadvokat, Marc Carlos, fortalte, at hans klient har problemer med skade på frontallappen og mange hjernerystelser. Det vil indgå, når der skal fældes endelig dom 19. februar 2020.

- Enhver dom ville sende ham i fængsel resten af livet, så han tog beslutningen af hensyn til sin familie, hans far, hans børn. Han vil være der for dem i fremtiden, sagde forsvarsadvokaten.

Winslow var i sin aktive karriere en af de bedst betalte tight ends i NFL og tjente mere en 270 millioner på football-banen.