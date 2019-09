Sportsstjerne viser kæresten frem: 'Ja, jeg er biseksuel'

Tidligere på ugen har NFL-stjernen afsløret, at han er biseksuel i et opslag på ESPN.

Nu står Ryan Russell frem med kæresten Corey O'Brien i den amerikanske by Santa Monica, hvor de foran fotografer gik hånd i hånd.

Han lod til at være i godt humør, mens han hentede kaffe med kæresten, der arbejder som professionel danser.

Det sker få dage efter, at han i et interview fortalte, at han håbede at vende tilbage til den amerikanske liga som den første åbne LGBT-spiller.

Ryan Russell har tidligere fortalt TMZ, at alle hans venner har støttet op om hans seksualitet.

Kærligheden var ikke til at tage fejl af. Foto: Ritzau/Scanpix/ SARA, JATE, GICA

Han har tidligere spillet for Dallas Cowboys og Tampa Bay Buccaneers.

Sportsstjernen fik desværre en skulderskade, der har betydet, at han ikke har været en del af et hold de sidste to sæsoner.

Han vil meget gerne tilbage igen, men kun hvis han kan få lov at være helt ærlig over for sine holdkammerater om sin seksualitet.

Forsøgt afpresset

Ryan Russell frygtede, at det ville skade hans karriere, hvis det kom frem, at han også var til mænd, og en blogger prøvede tidligere at true ham med oplysninger for at tjene penge på ham.

'Hvis bloggeren havde fortalt det til nogen, var jeg sikker på, at det havde ødelagt min karriere', fortalte han til ESPN.

Siden har han ændret holdning.

'I dag har jeg to mål. At vende tilbage til NFL og leve mit liv åbent. Jeg vil gerne følge min drøm om at spille amerikansk fodbold, men jeg vil også den person, jeg er', lød det.