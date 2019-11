Stadfæster straf: Spiller får historisk karantæne

NFL-spilleren Myles Garrett får ikke medhold i sin appel mod en karantæne, der gælder som minimum resten af sæsonen.

Det oplyser ligaen National Football League (NFL) i en pressemeddelelse natten til fredag.

Dermed har forsvarsspilleren fra Cleveland Browns spillet sin sidste kamp i sæsonen.

Myles Garrett fik sin straf for et vanvittigt optrin til sidst i kampen mellem rivalerne Pittsburgh Steelers og Cleveland Browns 14. november.

Efter at Garrett lavede en hård tackling på Pittsburgh Steelers' quarterback Mason Rudolph, kvitterede quarterbacken med at slå og sparke Browns-forsvareren.

Det fik Garrett til rive hjelmen af Rudolph og slå ham i hovedet med den.

Ud over karantænen får Garrett en bøde på 45.623 dollar svarende til 308.000 kroner.

Myles Garrett udtalte torsdag under sin appelhøring, at Mason Rudolph brugte racistiske ytringer.

Det har NFL dog ikke kunnet finde beviser for, skriver ligaen natten til fredag.

Ud over Garrett har Steelers' center Maurkice Pouncey fået to spilledages karantæne for at have sparket og slået Myles Garrett i samme episode.

Derudover har defensive tackle fra Browns Larry Ogunjobi fået en spilledags karantæne.

Rudolph slipper trods slag og spark mod Myles Garrett med en bøde på en uvis størrelse.

Myles Garrett har beklaget optrinet på Twitter.

- Hans (Mason Rudolphs, red.) handlinger godtgør ikke min manglende beherskelse i øjeblikket, og jeg fortryder dybt, hvordan det har påvirket ligaen, klubben og vores fans, skriver han.

Straffen er historisk i NFL-regi, da den minimum bliver på seks kampe. NFL har ikke besluttet, hvornår Garrett kan spille igen i næste sæson.

Den hidtil hårdeste straf gik til Titans' lineman Albert Haynesworth, der fik fem spilledages karantæne i 2006 for at træde på en modstanders hoved uden hjelm.

Se også: I dag afgøres Danmarks EM-skæbne

Se også: IAAF-enhed suspenderer russisk atletikpræsident

Fyret efter kæmpe magtkamp