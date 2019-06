Stjerne efterlod to nøgne kærester - så ringede han til politiet

NFL-stjernen Le'Veon Bell hævder, at kvinderne har stjålet værdier for over 3,6 millioner kroner

Normalt er han manden, der selv løber fra de andre, men nu ser det ud til, at nogen er løbet fra Le'Veon Bell.

New York Jets-spilleren havde efterladt to (!) nøgne kvinder, som han selv beskriver som kærester, hjemme i sit hus i Florida, hvilket han fortalte politiet om, da han ringede til dem og beskyldte kvinderne for at have stjålet værdier til en værdi af 3,6 millioner kroner. Det fortæller de amerikanske medier TMZ og NJ, som også viser politirapporten.

Mestendels handler det om smykker, deriblandt et Rolex-ur til en halv million kroner.

Opkaldet til politiet er kommet frem i lyset.

- Jeg havde to piger i mit hus. Jeg stod op og gik gennem min normale rutine før et træningspas. Jeg forlod stedet et par timer. Da jeg kom hjem, havde de taget mine penge, mit ur, mine smykker og et par andre ting. jeg ved ikke, hvor de er.

Da Bell skulle beskrive kvindernes udseende og beklædning, var han ikke til meget hjælp.

- Da jeg forlod stedet var den ene i sengen. Hun havde ikke noget tøj på.

- Den anden var også i sengen. De havde ikke noget tøj på.

Så er den del på plads.

Den kontroversielle stjerne har ellers mest været i mediernes søgelys det seneste år, fordi han nægtede at spille for Pittsburgh Steelers for en årsløn på 95 millioner kroner.

Nu har han skrevet en kontrakt med Jets til en værdi af 345 millioner kroner, hvoraf de 230 er garanteret. Det gør ham til den næstbedst betalte running back i NFL efter Todd Gurley.

