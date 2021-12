Stjerne ramt af tragedie: Har mistet sin ufødte datter

NFL-spiller Ryan Kelly var ikke med for Indianapolis Colts i weekenden, da de slog New England Patriots. Årsagen bag er dybt forfærdelig

19 uger henne i graviditeten har NFL-stjerne Ryan Kelly og konen Emma Kelly mistet deres ufødte datter.

Parret beretter begge om tragedien på Instagram.

Emma Kelly var en uge fra at være halvvejs i graviditeten, da hun tog på hospitalet efter komplikationer. Her fandt hun ud af, at datterens hjerte var stoppet med at slå.

'Jeg fik at vide, at der ikke var andre muligheder end at føde vores baby som det næste. Ryan og jeg brugte næsten 48 timer på hospitalet.'

'De 19 uger med hende åbnede vores hjerter og sjæle mere, end vi nogensinde havde forestillet os var muligt,' skriver hun.

Indianapolis Colts-spiller Ryan Kelly sætter også ord på det forfærdelige tab af datteren.

'Intet gjorde mig mere glad end at være din far. Du gav din mor og jeg den gave. Du var simpelthen et mirakel og vil altid være det. Jeg er ked af, at du aldrig kom til at åbne dine søde øjne og se os eller tage dine første skridt, men du har englevinger nu.'

Efter Colts' sejr over Patriots i weekenden fik Kelly fuld støtte fra træner Frank Reich, der forklarede, at hele Indianapolis-organisationen står bag ham.

- Det, vi har sagt til Ryan, er 'tag al den tid, du har brug for, vi er 100 procent bag dig og Emma. Vi er her for at støtte dig'.