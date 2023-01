Stjerne suspenderet efter sexchok

Antonio Brown har delt et explicit sexbillede af sin ekskæreste på Snapchat

Mange kontroversielle personligheder har været igennem NFL i tidernes løb, og Antonio Brown kandiderer til at være en af de mest kontroversielle af slagsen.

Denne gang er den tidligere stjerne-receivers opførsel (igen) gået ud over ekskæresten, Chelsie Kyriss.

Antonio Brown har ifølge amerikanske TMZ delt et særdeles eksplicit sexbillede af Chelsie Kyriss på det sociale medie Snapchat, hvor billedet ifølge TMZ har bredt sig som en steppebrand.

Billedet slettet

Billedet, der viser Chelsie Kyriss udføre oralsex på Antonio Brown, er siden blevet slettet, men først efter skaden var sket.

- Jeg har anmeldt hans side på Snapchat og alle billederne, men uheldigvis tillader Snapchat, at han reposter. Jeg er meget ked af det på jeres børns vegne, hvis de følger ham, og for alle, der engang så ham som et forbillede, siger Chelsie Kyriss i en udtalelse og fortsætter.

Annonce:

- Jeg billiger ikke hans handlinger, og som I ved, så har jeg børn involveret i dette, siger Chelsie Kyriss, der er far til fire af Antonio Browns seks børn.

Efterfølgende har Snapchat suspenderet Antonio Browns konto, mens man undersøger sagen.

Det er langt fra første gang, Antonio Brown har chikaneret Chelsie Kyriss på det groveste.

Antonio Brown har tidligere været flyvende og på vej mod en sikker Hall of Fame-optagelse med sin Super Bowl-ring og syv udtagelser til Pro Bowl. Nu opnår han næppe den hæder ... Foto: Vincent Carchietta/Ritzau Scanpix

Politiet tilkaldt

Tilbage i november blev politiet tilkaldt, da NFL-spilleren dukkede op på hendes adresse og begyndte at smide hendes tøj på gaden.

Kyriss har tidligere beskyldt Brown for at dele nøgenbilleder af hende og sågar sende nogle af billederne til hendes søn.

Antonio Browns liste over frastødende opførsel er efterhånden alenlang.

I oktober blottede han sig for en turist på et hotel i Dubai og efter sin exit fra Tampa Bay Buccaneers har han forsøgt at latterliggøre Tom Brady og på de sociale medier og gjort grin med quarterbackens brud med Gisele Bündchen.

Brown han også været beskyldt for seksuelle overgreb og truende adfærd tidligere i livet.

Annonce:

Måske havde Tampa Bay Buccaneers fat i noget, da de ville indlægge Antonio Brown på en 'galeanstalt' ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------