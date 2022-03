Stjerne suspenderet: Spillede penge på kampe

I en periode på fem dage gjorde Calvin Ridley det, han bare ikke måtte gøre.

Han spillede på NFL-kampe. Derfor er han nu suspenderet og kan se frem til minimum at skulle sidde uden for banen i hele den kommende sæson.

Det oplyser NFL mandag.

27-årige Ridley, der er på kontrakt hos Atlanta Falcons, skulle have placeret væddemålene i en periode på fem dage i slutningen af november sidste år. Det er dermed sket kort tid efter, at amerikaneren satte karrieren på pause på grund af psykiske problemer.

NFL oplyser, at der ikke er blevet fundet nogle beviser for, at Calvin Ridley skulle have modtaget nogle former for intern information, ligesom hverken trænere, holdkammerater eller andre spillere har været klar over, at stjernen spillede på de pågældende kampe.

I tre forskellige tweets mandag aften har hovedpersonen selv kommenteret på sin suspendering.

Her skriver han blandt andet, at han i alt spillede for 1500 dollars svarende til cirka 10.000 kroner. Han afviser samtidig, at han skulle have et problem med gambling.

Det var i begyndelsen af november sidste år, at den amerikanske wide receiver i et ærligt opslag på Twitter fortalte, at han satte karrieren på pause for at fokusere på sit mentale helbred

- De sidste par uger har været meget udfordrende. Og jeg ønsker mere end noget andet at være på banen og konkurrere med mine holdkammerater, men lige nu er jeg nødt til at træde væk fra fodbolden og fokusere på mit mentale helbred, skrev Ridley blandt andet.

Siden har han ikke været i aktion for Atlanta Falcons og kan nu se frem til en lang og ufrivillig pause.

Han har dog intentioner om at vende tilbage, skriver han i et andet tweet mandag aften:

- Kommer bare til at være endnu mere sund, når jeg kommer tilbage.

Calvin Ridley kan tidligst anmode om at vende tilbage til NFL den 15. februar 2023.