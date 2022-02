Stjerne tager fusen på hende

Midt i rampelyset gjorde Taylor Rapp noget, der i en kort stund fik det hele til at handle om noget andet end amerikansk fodbold.

Den 24-årige forsvarsspiller og resten af Los Angeles Rams-mandskabet vadede i hæder efter Super Bowl-sejren over Cincinnati Bengals, men Rapp følte åbenbart for at gøre det hele lidt mere festligt i selskab med kæresten Dani Johnson, der havde fundet vej ind på grønsværen.

Han fiskede i hvert fald en lille sort boks frem fra baglommen, hvorefter han gik på knæ, åbnede den og spurgte hende 'vil du gifte dig med mig?'

Glæden i Dani Johnsons øjne var ikke til at tage fejl af, og smilet blev kun større, da Rapp satte ringen på hendes finger, hvilket også afslørede, at hun havde sagt ja.

Se frieriet i videoen i toppen af artiklen.

Dermed blev der ikke kun uddelt fingerringe til de sejrende spillerne, som er en tradition i Super Bowl.

Underholdende affære

Los Angeles Rams spillede en solid første og anden periode, men så stemplede Cincinnati Bengals for alvor ind i opgøret i tredje.

20-16 stod det, da fjerde periode var ved at rinde ud for Rams. I det 14. minut fik Cooper Kupp dog grebet et afgørende touchdown, og Rams var foran med to point med halvandet minut igen.

Til sidst sparkede Matt Gay det ekstra point hjem, og Rams kunne fejre sin anden Super Bowl-titel med en sejr på 23-20.

Der var godt gang i festen efter sejren. Foto: ROB CARR/Ritzau Scanpix.

--------- SPLIT ELEMENT ---------