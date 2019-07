Stjerne ville være far for tredje gang: Begik kæmpe brøler

Golden Tate misser starten på NFL-sæsonen til efteråret efter at have dummet sig gevaldigt

New York Giants har ikke haft nogen videre optimal preseason på receiver-positionen.

Corey Coleman fik smadret korsbåndet i det ene knæ, hvilket har kostet ham hele sæsonen, og Sterling Shepard fik et brud på sin ene tommelfinger.

Og så er der Golden Tate.

Den 30-årige wide receiver blev hentet i Philadelphia Eagles i foråret på en fireårig kontrakt, der kostede Giants 37,5 millioner dollars - svarende til 251 millioner kroner.

Men heller ikke han kommer i spil i de første kampe af sæsonen. For han har dummet sig gevaldigt og indtaget et stof, der er forbudt af antidopingmyndighederne.

Ifølge Golden Tate selv er der tale om en brøler - ikke et bevidst forsøg på at snyde sig til hjælp. Han ville såmænd bare gerne øge chancerne for at blive far. For tredje gang i øvrigt.

Tate har forklaret til såvel Giants som NFL, at han fik ordineret et medikament af sin læge efter at have konsulteret denne med sin hustru, da de gerne vil udvide børneflokken.

Stoppede omgående

Golden Tate forklarer ikke, hvilket medikament, der er tale om, men han understreger, at han, så snart han opdagede, at der i dette befandt sig et ulovligt stof, stoppede behandlingen.

- I april, i off-season, besøgte min hustru og jeg en specialist i fertilitetsbehandling. Jeg påbegyndte behandlingen, som jeg var blevet ordineret, og allerede nogle dage senere opdagede jeg, at det indeholdt et stof, der er på ligaens liste over forbudte stoffer, skriver han i en pressemeddelelse.

- Jeg stoppede omgående brugen og rapporterede situationen til NFL's antidopingmyndighed. Jeg talte med mine trænere og vores general manager. Jeg gjorde alt dette, før dopingtesten blev bekræftet, skriver han.

Golden Tate har appelleret ligaens dom på fire kampes karantæne og føler sig overbevist om, at han har en god sag.

- Jeg og Giants er overbeviste om, at vi har en god sag - og afventer med stor spænding beslutningen, så vi kan lægge det her bag os, skriver han med henvisning til, at NFL's appeludvalg nu skal beslutte, om dommen skal omstødes.

Se også: NFL-legende chokerer: Flår datter ned fra klippe

Se også: Super Bowl-vinder er død kun 32 år gammel

Voldsom video: Stortalent i pinligt politislagsmål

Ligaen der rystede hele verden: Skandalernes holdeplads

Fyret for letpåklædt billede: Få indblik i den dystre cheerleader-verden

De ekstreme fodboldkontrakter: Hvorfor megalønninger giver mening for Real Madrid