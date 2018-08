Stjernen begik selvmord: Skrev hjerteskærende brev til datteren

Det er snart halvandet år siden, den tidligere NFL-stjerne Aaron Hernandez valgte at tage sit eget liv i fængselscellen i Massachusetts.

Det viser sig nu, at han i sine sidste timer skrev tre breve til sine nærmeste.

Breve der nu via hans advokat har set offentlighedens lys.

Der er tale om meget private og derfor personlige hilsner til dem, der betød mest for den drabsdømte Hernandez; advokaten selv, José Baez, Hernandez' forlovede, Shayanna Jenkins, samt parrets barn, den blot fem-årige Avielle Jenkins-Hernandez.

José Baez udgiver nu en bog om Aaron Hernandez, som han kun kendte det sidste års tid. De nåede dog at få et meget tæt forhold, som Baez selv kalder for et storebror-lillebror-forhold.

Det er dog brevene til Shayanna og Avielle, der gør størst indtryk:

'Shay,

Du har altid været min sjæleven, og jeg vil have, at du elsker livet, og vide, at jeg altid er med dig. Jeg fortalte dig indirekte, hvad der ville ske! Jeg elsker dig så højt og ved, at du er en engel. Du er definitionen på en engel og guds kærlighed. Fortæl min historie fuldstændigt, men tro aldrig andet, end hvor meget jeg elskede dig. Dette var den almægtiges plan, ikke min! Jeg elsker dig! Lad Avi vide, hvor meget jeg elsker hende! Se efter Jano og Eddie (Hernandez' kusines børn, som mistede deres mor, hvorfor Hernandez påtog sig et stort ansvar, red.) for mig, de er mine drenge!'

Shayanna Jenkins i retten, da Aaron får sin livstidsdom. Foto: Stephan Savoia/AP

'Avi,

Far forlader dig aldrig! Jeg går ind i tidsløst rige, hvor jeg kan være hvad som helst, hvornår jeg har lyst, fordi alt der kan ske - eller som er sket - bliver set af mig med det samme. Livet er uendeligt - tro! Elsk, angr, og se mig/dig selv i alle, for heri ligger sandheden.

Vi ses i himlen, hvor jeg venter med den samme kærlighed. Frygt mig aldrig, men elsk mig af hele dit hjerte. Frygten er den eneste afstand mellem du og jeg. Vi er sammen, du og jeg. Der er ingen grund til frygt'.

Verdens værste liga: Cheerleader-sex, hundehængning og sexorgier

Aaron Hernandez blev anholdt for mordet på Odin Lloyd i forsommeren 2013 og idømt livstid to år senere. Efterfølgende blev han tiltalt for et dobbeltmord begået i 2012, hvilket han senere, da han havde fået José Baez som forsvarsadvokat, blev frifundet for.

Frifundet posthumt

Efter obduktionen blev det fastslået, at Hernandez led af et slemt tilfælde af hjernesygdommen CTE (kronisk traumatisk encefalopati).

Doktor Ann McKee, der er direktør for CTE Center ved Boston University, er citeret for at sige, at Hernandez' CTE-sygdom var på tredje stadie ud af fire.

Ifølge hende kan tredje stadie medføre voldsomme humørsvingninger, depression og andre kognitive lidelser.

- Vi har fået fortalt, at det her er et af de sværeste tilfælde af CTE nogensinde for en i Aarons alder, sagde José Baez i den forbindelse.

Aaron Hernandez nåede tre sæsoner hos New England Patriots, hvor han sammen med Rob Gronkowski udgjorde en af de bedste tight end-duoer i NFL's historie.

Hernandez blev efter sin anden sæson belønnet med en ny kontrakt, der havde en værdi af 40 millioner dollar - svarende til cirka 250 millioner kroner.

Patriots annullerede den dog kort efter, Aaron Hernandez blev anholdt og sigtet for drabet på Odin Lloyd.

På grund af sin død fik Hernandez posthumt dommen annulleret, fordi han døde, før appelmulighederne var ophørt.

Bogen 'Unnecessary Roughness: Inside the Trial and Final Days of Aaron Hernandez' udkommer 21. august.

