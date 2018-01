Stjernen gik amok på politiet: 'Jeg kommer i din kones øjne'

NFL-spilleren Robby Anderson truede natten til fredag en politimand med: 'Jeg knepper din kone... og kommer i hendes øjne.'

De ord blev kulminationen på en dramatisk biljagt i byen Sunrise, lidt syd for Fort Lauderdale, Florida.

Ifølge en stribe medier i USA fremgår det af politirapporten fra Florida, at den 24-årige NFL-spiller blev opdaget af politiet, da han blæste af sted i sin store, hvide Jaguar i et område, hvor hastigheden ikke må overstige 45 miles i timen - svarende til 72 kilometer i timen.

Ifølge politirapporten, som er fremlagt i retten i Broward County, så blev Robby Anderson målt til en hastighed på 170 kilometer i timen, mens han både kørte gennem røde trafiklys og skiftede vejbane ofte.

- Han var over det hele, som betjenten Jonathan Hennesey skriver i sin politirapport, hvor der listes ni anklagepunkter mod wide receiveren fra New York Jets.

Robby Anderson har øjensynligt misforstået, at en wide receiever i NFL skal være hurtig på fødderne - ikke med speederfoden. Og han har bestemt også noget at lære, når det kommer til almindelig samtale.

For da Jets-spilleren var blevet bragt til standsning af betjente med pistolerne trukket, så spidsede situationen senere til, da han skulle ind i politibilen.

- Han blev anspændt og nægtede at sætte sig ind i bilen, fremgår det af rapporten.

Rapporten nævner hverken mistanke om spirituskørsel eller andre rusmidler. Selv om der ikke var rusmidler i spil, eskalerede tingene yderligere, efter den 24-årige atlet i politibilen var på vej mod arresten.

- Robert sagde, at når han kom ud, ville han finde min kone, kneppe hende og komme i hendes øjne. Han fortsatte med at komme med verbale trusler mod min familie.

- Baseret på hans ord så var det klart for mig, at han ville udsætte min kone for et sexuelt overgreb, står der i politirapporten.

Det er ikke første gang, at Robby Anderson er i problemer med politiet. Sidste år blev han arresteret i forbindelse med en koncert. Den sag skal for retten til marts.

Robby Anderson blev ikke draftet efter at have færdiggjort college, men han fik chancen i New York Jets, hvor han i løbet af 2016 spillede sig ind på holdet. Selv om New York Jets havde en sløj sæson 2017, så var Robby Anderson en opmuntring og toppede flere af klubbens ranglister.

