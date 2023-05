Stjernen læste om sin død på nettet

Chuck Clark kunne i weekenden læse på Twitter, at han var død, men det viste sig at være en anden Chuck. Nu har NFL-spilleren reageret

Det begyndte at flyde med 'RIP Chuck' på Twitter henover weekenden, da flere brugere troede, at NFL-stjernen Chuck Clark havde taget sit eget liv.

Men det var altså ikke virkeligheden, og det var i stedet en anden ung mand, der havde valgt at tage sit eget liv.

Og hvordan blev det så kædet sammen med Chuck Clark?

Den 28-årige amerikaner spillede fem år i NFL-klubben Baltimore Ravens, før han skiftede til New York Jets.

Derfor troede fankontoen 'Ravens Nation Live', at det var deres tidligere spiller, der havde taget sit liv, da en Twitter bruger, der også hed Chuck og var Ravens-fan skrev følgende: 'Undskyld hold. Jeg håber, at Ravens gør det godt, men det her vil være det sidste tweet fra mig. Tak for alle debatter og grin,' skrev fanen på Twitter lørdag aften.

Annonce:

Det fik et hav af fans til at skrive 'RIP Chuck', og da hovedpersonen selv opdagede det, måtte han lige slå fast på Twitter, at det ikke var ham, der var tale om.

'Jeg vågnede op denne morgen til en misforståelse om, at jeg var gået bort i går aftes. Ordene Chuck, Baltimore, lilla og Ravens førte en masse mennesker min vej. Jeg skriver her for at forklare, at det ikke var mig, og at vi ikke kan stole på alt på de sociale medier.'

'Mine tanker og bønner går ud til manden og hans familie, skriver Chuck Clark'

Clarks tweet er efterfølgende blevet fjernet fra hans profil.