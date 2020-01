Stjernens advokat tordner mod Netflix: Lorte-dokumentar!

Aaron Hernandez' forsvarsadvokat er rasende efter at have set dokumentaren 'Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez'

Skal man tro Netflix’ dokumentar 'Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez', begik den drabsdømte NFL-stjerne selvmord i 2017 som en konsekvens af sine seksuelle præferencer – og de problemer, det medførte.

IKKE på grund af den hjernesygdom, han allerede som ung football-spiller havde fået.

Men det er noget forbandet sludder. Løgn og latin. Det rene opspind, siger Jose Baez, der var Hernandez’ forsvarsadvokat fra anholdelsen i 2012 til selvmordet fem år senere.

Baez har selv medvirket i dokumentaren, men han kan slet ikke nikke genkendende til det portræt, der tegnes af den nu afdøde drabsmand.

Det fortæller han i klare vendinger på Instagram.

- Jeg giver ikke en skid for, hvad en eller anden lorte-dokumentar har at sige om Aaron. Jeg kendte ham, det gjorde de ikke, og selvom han bestemt ikke var perfekt, er de ikke i nærheden af sandheden. Folk har ingen anelse om, hvordan dokumentarer bliver lavet, sandheden er som regel fundet på gulvet i klipperummet. Disse producenter løj mig lige op i ansigtet, så jeg forventer ikke meget andet fra deres penge-projekt, skriver han.

Påstande om homoseksualitet

Påstanden om at de løj ham op i ansigtet hænger sammen med, at han kun medvirkede, fordi Netflix lovede ikke at interviewe nogle bestemte personer om Hernandez’ seksualitet.

Det var en aftale, Netflix ikke overholdt.

Det fremgår ikke, hvorfor Jose Baez ønskede, at visse personer ikke blev interviewet.

Aaron Hernandez i selskab med Jose Baez under retssagen. Foto: Chris Christo/AP/Ritzau Scanpix

Aaron Hernandez begik selvmord som følge af den komplicerede sygdom. Ikke hans seksuelle orientering. Det understreger Jose Baez overfor nyhedsmediet TMZ.

I Netflix-dokumentaren bliver den tidligere skolekammerat, Dennis SanSoucie, interviewet, og denne hævder, at han havde et seksuelt forhold til Hernandez, da de begge var helt unge. Men SanSoucie er den eneste kilde i dokumentaren til påstandene om Hernandez’ påståede homoseksualitet.

Hernandez' kæreste, Shayanna Jenkins, kan slet ikke finde hoved og hale i Dennis SanSoucies påstande.

Hun har efterfølgende fortalt til Dr. Phil på tv-stationen WJZ, at hun havde talt med sin forlovede få dage inden, han begik selvmord.

- Jeg følte egentligt, at vi bevægede os i en positiv retning. Vores sidste snak havde bestemt ikke noget med selvmord at gøre, forklarede hun.

Frikendt for dobbeltdrab

- Jeg havde ingen fornemmelse eller idé om, at han var (homoseksuel, red.). Jeg aner simpelthen ikke, hvor det kommer fra, har hun forklaret til CNN.

I interviewet med Dr. Phil tilføjer hun, at hun spurgte Aaron Hernandez direkte, og at denne afviste.

José Baez var Hernandez’ advokat, da spilleren i 2015 blev dømt for drabet på svogeren Odin Lloyd i 2013, og José Baez var advokat for Hernandez, da denne halvandet år senere blev fundet død i sin celle i et fængsel i New England.

Han kom tæt på Aaron Hernandez gennem flere år, og den fremstilling, Netflix har tyet til, er helt godnat, mener Baez.

Shayanna Jenkins trøstes af veninder, da Aaron Hernandez bliver idømt livstid for drabet på Odin Lloyd. Foto: Stephan Savoia/AP/Ritzau Scanpix

Aaron Hernandez blev i 2013 anholdt for at have dræbt Odin Lloyd. Han blev halvandet år senere idømt livsvarigt fængsel, hvor han samtidig blev efterforsket for dobbeltdrabet på Daniel de Abreu og Safiro Furtado i 2012.

Det blev han dog siden frikendt for.

Obduktionen af Aaron Hernandez viste i øvrigt en avanceret form for CTE, kronisk traumatisk encefalopati, der er en neurodegenerativ sygdom, der ofte findes hos mennesker, der har fået et eller flere voldsomme salg i hovedet.

Typiske symptomer er adfærdsproblemer, humørsvingninger og problemer med at tænke.

Lagde afstand til familien

I Aaron Hernandez’ celle, hvor han blev fundet, fandt man også en bibel og flere håndskrevne notater. Der var blandt andet en hilsen til hans forlovede samt parrets datter, Avielle.

Ingen i familien har ønsket at medvirke i dokumentaren.

Shavanna Jenkins, hvis søsters kæreste var selvsamme Odin Lloyd, som Hernandez slog ihjel, forklarer dog til tv-stationen Oxygen, hvorfor hun valgte at bakke sin drabstiltalte kæreste op og dermed distancere sig fra familien.

- Det er en, man elsker, og du tænker på fremtiden, og hvad der skal ske. Jeg ville ikke lade ham gå det igennem alene. Jeg bestemte mig for at stå ved hans side hele vejen.

Hun var den eneste, der dukkede op for at bakke Aaron Hernandez op, da den anden drabssag begyndte.

Flere anmeldere undrer sig over dokumentaren, der lider af manglende dokumentation, genbrug af kilder fra tidligere dokumentarer om samme emne samt, som Brian Lowry skriver for CNN:

- Det seerne får er en masse slibrige og modstridende detaljer, som på ingen måde fører os nærmere til at forstå hvorfor.

