Stjernens ekskæreste er hunderæd: - Hver dag lever jeg i frygt

Tidligere kæreste beskylder nu NFL-stjernen LeSean McCoy for at stå bag brutalt røveri. McCoy benægter alt

Delicia Cordon er et navn, som nok ikke siger de fleste meget. Ikke desto mindre er hun tidligere kæreste til NFL-stjerne og Buffalo Bills-spiller, LeSean McCoy.

I juli blev Cordon udsat for et røveri, hvor en gerningsmand brød ind og truede hende til at udlevere smykker til en angivelig værdi på knap en million kroner. Under røveriet blev den uheldige kvinde slået til blods.

Nu beskylder hun ekskæresten McCoy for at stå bag den brutale ugerning. Det skriver USA Today.

- Den LeSean McCoy, jeg kender bag lukkede døre, er anderledes end LeSean McCoy foran kameraerne. Angrebet handlede om smykker, som LeSean nogle uger forinden sagde, at han ville have tilbage fra mig, fortæller hun.

Hårde mén

Cordon har efter den traumatiserende hændelse udlovet en dusør på en kvart million kroner til den person, som kommer med informationer, som opklarer sagen. Den har da også sat sine spor hos kvinden.

- Hver dag lever jeg i frygt uden at vide, om jeg går forbi den mand, der brutalt angreb mig. Det er uretfærdigt, at jeg skal være bange for normale ting såsom at gå til købmanden. Jeg har angstanfald. Jeg kan ikke sove. Jeg føler ikke, at jeg kan beskytte mine børn. Min datter sover i min seng hver nat.

NFL-stjernen LeSean McCoys beskyldes for medvirken til røveri og mishandling af sin egen søn. Foto: Rich Barnes/AP

Flere beskyldninger

McCoy har efter røverriget gentagne gange benægtet enhver tilknytning til hændelsen.

Han står dog svækket i sagen, da moren til hans søn, Stephanie Maisonet, tirsdag sagde, at sønnen ofte kommer hjem med blå mærker på kroppen efter samvær med NFL-stjernen. De beskyldninger ville McCoy dog ikke have siddende på sig.

- Påstandene mod mig i dag om mit forhold til min søn er tilsyneladende falske, unøjagtige og stødende. Jeg har et kærligt og tæt forhold til min søn. Den unge dreng er mit liv. Med en forældremyndighedssag til november kan jeg se, hvorfor disse falske påstande ser dagens lys nu, lød det fra ham i en erklæring.

Se også: Bryder forfærdelig stime på 635 dage: Debutant blev helten

Se også: Iskold stjerne gik på pension i pausen: 'Komplet respektløst'