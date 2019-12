Stjernens private mareridt: Lillebror stukket ihjel

San Francisco 49'ers-stjernen C.J. Beathard er hastet hjem til sin familie, efter lillebror Clayton mistede livet efter et skænderi over en kvinde

Noget så simpelt som et skænderi over en kvinde på en bar førte natten til lørdag til to dødsfald i Nashville, USA.

Ifølge det lokale politi, der har udsendt en pressemeddelelse, tog episoden sin begyndelse på Dogwood Bar i den centrale del af byen. Et skænderi blev flyttet udenfor baren, hvor det tog fart.

- Adskillige personer var involveret i slagsmålet, hvor to mænd begge blev dødeligt stukket ned. Et tredje offer, en 21-årig mand, blev behandlet for sår over øjet og på den ene arm - og siden løsladt, skriver politiet.

En af de to ofre var den 21-årige Paul Trapeni III, mens den anden var den et år ældre Clayton Beathard. Og dennes bror er den voldsomt mere kendte NFL-profil for San Francisco 49’ers, C.J. Beathard.

49’ers udsendte efterfølgende en pressemeddelelse, hvor man fortalte, at stjernen naturligvis var på vej hjem for at være sammen med sine forældre, Casey og Susan Beathard.

- 49’ers-familien er chokeret og forfærdet over nyheden om tragedien, der har ramt C.J. Beathards yngre bror, Clayton. Vi sender vores varmeste tanker og sympati til C.J. og hele hans familie, mens de håndterer dette ubegribelige tab af et elsket medlem af familien, skriver holdet.

Han hadede 'forkert'

Forældrene har også set sig nødsaget til at sende en meddelelse ud, som avisen The Tennessean har offentliggjort.

- Clay var en fantastisk og hjertevarm mand med en indiskutabel kærlighed til Gud. Han havde altid sin families, venners og holdkammeraters ryg. Jeg ville ønske, han havde vendt ryggen til, men han hadede ’forkert’, skriver de.

Clayton spillede selv football for Long Island University og var sammen med sin bror barnebarn af Bobby Beathard, der som direktør for flere hold har vundet fire Super Bowls i sit liv. Han blev så sent som sidste år indlemmet i ligaens Hall of Fame.

En tidligere holdkammerat, Chapman Finn, fortæller til The Tennessean, at de to ofre var exceptionelle fyre.

- De var begge virkelig gode venner, og de ville til hver en tid træde til, hvis én af deres nærmeste havde brug for det, siger han.

Den sværeste kamp i karrieren

Lørdag aften – mindre end et døgn efter dødsfaldene – gik 49’ers på banen i NFL mod Los Angeles Rams og vandt 34-31. Men det var ikke med spillernes gode vilje.

- Det var med afstand den sværeste kamp i min karriere, sagde holdets tight end George Kittle til CBS Sports.

Han har kendt Beathard siden college-dagene i Iowa.

- Det var ganske enkelt forfærdeligt for mig hele dagen. Det var noget lort hele vejen rundt. Vi fik den her for C.J., og jeg er meget glad for, at vi var i stand til det, sagde Kittle.

Politiet er i skrivende stund fortsat i gang med undersøgelserne og har ikke pågrebet en gerningsmand endnu. Man eftersøger dog en ung mand, der er fanget på barens videoovervågning samme aften – og som menes at have forbindelse til knivoverfaldet.

